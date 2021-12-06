"Свою каденцию не добудет". Карпатская мольфарка предсказала досрочный уход Зеленского с поста президента

Мольфарка о Зеленском: Он не злой человек, но не может выполнять свои обещания Фото: Дмитро Комаров / Facebook

Женщина рассказала, что за президентом "кто-то очень следит". Ведущий программы Дмитрий Комаров уточнил, находится ли президент в опасности, мольфарка ответила утвердительно.

"Свою каденцию он не добудет. Он сам уйдет. Он не злой человек, но не может выполнять свои обещания. Что обещал, ничего не выполняет. Жаль его. На него зло есть от других. Если бы он вылил воск, то все бы стало понятно", – отметила Цвилынив.

Она добавила, что хочет увидеть Зеленского и дать ему совет. Она пообещала рассказать президенту все про работу, про жизнь и про будущее.

Мольфарка предсказала, что на перевыборах команда президента проиграет, а к власти "придут старые".

"Когда будет женщина президентом, вспомните мое слово, Украина будет очень процветать. Это будет недолго, может, четыре–пять лет. А потом снова будет немного плохо", – уточнила она.

Комаров спросил: "Вы намекаете на [лидера "Батьківщини" Юлию] Тимошенко?" Цвилынив на это ответила, что не знает, кто женщина, при которой Украина будет процветать.