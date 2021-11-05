Боб Марли и собачка Чапа. "Чесно" показало, как украинцы портили бюллетени на довыборах

"Чесно" мониторило избирательный процесс на участках и фотографировало бюллетени при подсчете голосов. Больше всего испорченных документов отсняли в Харькове.

"Некоторые избиратели оставляли кандидатам оригинальные послания. Напротив кандидата на должность городского головы Харькова [секретаря горсовета] Игоря Терехова избиратель нарисовал мордочку и дописал "Боб Марли".

Фото: chesno.org

Кто-то из харьковчан дописал в бюллетене: "11. Собачка Чапа" и поставил напротив нее галочку.

Фото: chesno.org

На одном из бюллетеней избиратель зачеркнул кандидатов Терехова и экс-нардепа Михаила Добкина. "Чесно" также обнародовало бюллетень, на котором харьковчанин написал "На Колыму всех".

Фото: chesno.org

"Самый эпичный меседж от харьковского электората – кто-то написал "В сортах дерьма не разбираюсь". Итоговую оценку харьковским кандидатам дал избиратель, написавший на бюллетене "все козлы", – отметили в публикации.

В Херсонской области избиратель написал на бюллетене "х...й", а в Черкасской области – перечеркнул имена всех кандидатов и нарисовал смайлик и дулю.