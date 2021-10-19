Парламентские партии не отчитались за потраченные 1,5 млрд грн из бюджета – "Чесно"

Финансирование из госбюджета получают 11 партий, набравших более 2% голосов избирателей на выборах. Пять из них вошли в парламент Фото: sluga-narodu.com

Движение отмечает, что большинство партий около 1,5 лет не подают отчетности.

"В 2020–2021 годах они получили из карманов налогоплательщиков почти 1 млрд грн базового государственного финансирования и еще почти 0,5 млрд грн компенсации расходов на ведение избирательной кампании. Из-за отсутствия отчетов невозможно выяснить, как партии распоряжаются этими средствами", – говорится в сообщении.

Финансирование партий с каждым годом увеличивается – в бюджете на 2022 год заложены рекордные 886 млн грн. При этом количество партий в стране, которые подают финансовые отчеты, по итогам анализа, системно уменьшается с начала 2020 года. Всего партий около 380, из них за первый квартал прошлого года отчеты подала 251 партия, а в этом году за первый квартал – 75. За второй же квартал этого года отчеты подали только 28, или 7,4% от общего количества зарегистрированных в Украине политических сил.

Фото: chesno.org

В "Чесно" считают, что такое положение дел связано с эффективной работой НАПК, которое после проверок приостанавливало финансирование партий "Голос", "Слуга народа" и "Батьківщина".

При этом в движении пояснили, что формально политсилы не нарушают закон, но игнорируют все принципы прозрачности. "Украина – единственная страна в Европе, где партиям разрешили не отчитываться, объясняя это борьбой с последствиями пандемии COVID-19", – отмечает "Чесно".

30 марта 2020 года Верховная Рада поддержала пакет изменений в законодательство, которые призваны смягчить негативное влияние пандемии и карантина. Если послабления для бизнеса (уплата налогов, представление отчетности) были рассчитаны лишь на несколько месяцев, то политические партии получили возможность не подавать финансовой отчетности до завершения "осуществление мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни", отметили в "Чесно".

В феврале 2021 года профильный комитет одобрил законопроект №4611, который должен восстановить отчетность, но в течение года его так и не вынесли на голосование в сессионный зал.