За два года 35 нардепов ни разу не выступили в Раде, Шуфрич проговорил 16 часов – "Чесно"

У Шуфрича – первое место по времени выступлений в Верховной Раде, он говорит больше, чем спикер и его заместители Фото: chesno.org

Депутатов-"молчунов" нет в трех фракциях: "Батьківщині", "Европейской солидарности" и "Голосе".

Фото: chesno.org

Согласно стенограммам, 36 нардепов за два года деятельности выступали только один раз. Среди них, в частности, лидер партии, член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Единственное его выступление в 2019 году было посвящено имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.

Зато другой представитель ОПЗЖ Нестор Шуфрич – на третьем месте по количеству выступлений после руководителей парламента, которые ведут и модерируют заседания. У спикера Рады Дмитрия Разумкова – 1365 выступлений, у его первого заместителя Руслана Стефанчука – 844, у Шуфрича – 723. Его выступления за два года работы этого созыва в целом длились почти 16 часов, это рекорд среди нардепов.

Второе место по продолжительности выступлений – у вице-спикера, представительницы партии "Батьківщина" Елены Кондратюк. Она выступала более 12 часов за 155 выступлений. "Чесно" отмечает, что значительная часть выступлений Кондратюк связана с тем, что она зачитывает пятничные обращения депутатов в парламенте.

На третьем месте по времени выступлений еще один представитель ОПЗЖ Александр Колтунович – у него набралось 497 выступлений, которые в целом занимают более 10 часов.

Фото: chesno.org

"Часовые выступления представителей ОПЗЖ Шуфрича и Колтуновича, а также нардепа от "Батьківщины" Вадима Ивченко по времени превзошли даже выступления спикера парламента Дмитрия Разумкова", – обратили внимание в "Чесно".