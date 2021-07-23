"Тысячи наших женщин были уведены в рабство". На Шуфрича подали заявление в ГБР за его высказывания о крымских татарах

Шуфрич, выступая 20 июля в эфире российского телеканала "Россия 1", высказался на тему признания крымских татар коренным народом Украины. Фрагмент его выступления опубликовал журналист Денис Казанский в Telegram.

"Мы признаем коренным народом последователей и фактически наследников Чингизидов, ведь что такое Крымско-Татарское ханство – оно вышло из Крымского улуса, а Крымский улус – это была составляющая Золотой орды, а что такое Золотая Орда – это Бату-хан, который сжег Киев; это тысячи наших женщин, которые были уведены в рабство с понятными целями", – заявил Шуфрич.

Юрчишин напомнил, что, согласно ст. 24 Конституции Украины, граждане имеют равные конституционные права и свободы, не могут иметь ограничений или привилегий по признаку этнического происхождения и другого.

"Мы не допустим унижения украинских сограждан, которые стоят как кость в горле российской пятой колонне в Украине, а потому последние пытаются любыми способами их дискредитировать. За разжигание национальной розни должно быть соответствующее наказание", – добавил он.

По мнению нардепа, его коллега "перешел от телепания языком к действиям, за которые нужно привлекать к уголовной ответственности" и "наговорил на публичные призывы, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства коренного народа Украины крымских татар".

Юрчишин отметил, что в соответствии со ст. 161 Уголовного кодекса Украины наказание за эти преступление – лишение свободы на срок до трех лет, и призвал правоохранительные органы отреагировать на ситуацию.