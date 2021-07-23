"Тысячи наших женщин были уведены в рабство". На Шуфрича подали заявление в ГБР за его высказывания о крымских татарах

Шуфрич, выступая 20 июля в эфире российского телеканала "Россия 1", высказался на тему признания крымских татар коренным народом Украины. Фрагмент его выступления опубликовал журналист Денис Казанский в Telegram.
"Мы признаем коренным народом последователей и фактически наследников Чингизидов, ведь что такое Крымско-Татарское ханство – оно вышло из Крымского улуса, а Крымский улус – это была составляющая Золотой орды, а что такое Золотая Орда – это Бату-хан, который сжег Киев; это тысячи наших женщин, которые были уведены в рабство с понятными целями", – заявил Шуфрич.
Юрчишин напомнил, что, согласно ст. 24 Конституции Украины, граждане имеют равные конституционные права и свободы, не могут иметь ограничений или привилегий по признаку этнического происхождения и другого.
"Мы не допустим унижения украинских сограждан, которые стоят как кость в горле российской пятой колонне в Украине, а потому последние пытаются любыми способами их дискредитировать. За разжигание национальной розни должно быть соответствующее наказание", – добавил он.
По мнению нардепа, его коллега "перешел от телепания языком к действиям, за которые нужно привлекать к уголовной ответственности" и "наговорил на публичные призывы, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства коренного народа Украины крымских татар".
Юрчишин отметил, что в соответствии со ст. 161 Уголовного кодекса Украины наказание за эти преступление – лишение свободы на срок до трех лет, и призвал правоохранительные органы отреагировать на ситуацию.
Верховная Рада приняла 1 июля, а президент Украины Владимир Зеленский подписал 21 июля закон, который признает крымских татар, крымчаков и караимов коренными народами Украины. Коренными являются такие народы, которые не имеют собственного государственного образования за пределами Украины, указано в тексте закона.
Президент РФ Владимир Путин в интервью каналу "Россия 24", которое вышло 9 июня, называл законопроект Зеленского "неприемлемым". В частности, он заявил, что Украина как государство – якобы "порождение советского периода", а "говорить о русских как о некоренном народе – некорректно, смешно, глупо и не соответствует истории".
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, предложенный Зеленским документ полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и соответствующим нормам Конституции Украины и не имеет ничего общего с манипуляциями Путина. В то же время глава МИД отметил, что Россия продолжает репрессии против коренного народа Украины, крымских татар, во временно оккупированном Крыму.
Россия оккупировала Крым весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.