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"Порошенко нас втянул!" – "А Путин не втягивал?!". Гончаренко и Шуфрич устроили перепалку в эфире о погибших на Донбассе

Нардепы Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа – За жизнь") и Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") устроили перепалку в эфире ток-шоу на канале "Украина 24" после слов Шуфрича о погибших на Донбассе военных.

В ходе ток-шоу Шуфрич назвал гибель украинских военных на Донбассе "сопутствующими потерями".

"Что за "сопутствующие потери", что за абсурд?! Там убивают людей, что это вообще звучит такое? "Сопутствующие потери" – а чему они сопутствуют?", – возмутился Гончаренко.

Шуфрич ответил, что "это формулировка военных, в том числе экспертов военных", но Гончаренко возразил, что не слышал таких формулировок. 

Нардеп от ОПЗЖ заявил, что может "называть вещи своими именами", и обвинил в войне лидера "Европейской солидарности", пятого президента Петра Порошенко. "Порошенко нас втянул в многотысячные потери", – сказал он. 

"А [президент РФ Владимир] Путин не втягивал, войны у нас нет?! Путин войну не начинал против Украины, войска не вводил, что за абсурд?! Аннексирован Крым, половина Донбасса, убито 14 тыс. человек. Ходит пятая колонна и рассказывает, что это Порошенко, а это "сопутствующие потери". Есть же грань какая-то", – ответил Гончаренко.

Шуфрич также начал рассказывать о переговорах в 2014 году, в которых он принимал участие. По его словам, боевики якобы были готовы сложить оружие, но Порошенко "начал воевать".

Гончаренко на это заявил, что Шуфричу следует "идти выступать в театре российской армии". 

В ходе диспута ведущая отключила микрофоны депутатам, но они пытались перекричать друг друга и заявляли, что покинут студию, однако не покинули. Через некоторое время микрофоны включили.

https://www.facebook.com/www.ukraine24.ua/videos/531842518003874/

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