Верещук – Шуфричу: Еще раз так сделаете в эфире, я встану, подойду и дам в зубы

"Вчера вечером была на эфире у Василия Голованова. Там был господин Шуфрич из ОПЗЖ. В дискуссии он опустился до того, что начал передразнивать меня, используя мою фамилию. Должна публично предупредить господина Шуфрича и подобных ему "джентльменов": еще раз так сделаете в эфире, я встану, подойду и дам в зубы. В прямом эфире. Не советую проверять. Всем хорошего дня!" – написала политик.

Контекст: В ходе обсуждения посадки самолета Ryanair в Минске в мае Шуфрич призвал оппонентку "не верещать". В ответ Верещук призвала Шуфрича вести себя корректно и назвала его "человеком, не умеющим себя вести".