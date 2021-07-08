"Не верещите!" – "Возьмите себя в руки!". Нардепы Верещук и Шуфрич устроили перепалку в прямом эфире. Видео

В ходе обсуждения посадки самолета Ryanair в Минске в мае Шуфрич призвал оппонентку "не верещать".

"Ирина, я прошу вас, я сейчас снова буду вспоминать неудобное для вас слово. Не перебивайте! Не верещите, я прошу вас, я знаю, что у вас очень красивая фамилия. Но не надо верещать, когда я говорю", – заявил он.

В ответ Верещук призвала Шуфрича вести себя корректно и назвала его "человеком, который не умеет себя вести".

"Просто возьмите себя в руки и не истерите. У нас либо есть дискуссия, либо ее нет. Я вас прошу, спокойно... Мне кажется, я вашу фамилию никогда не обыграю", – ответила она.