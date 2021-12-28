Гордон возглавил президентский рейтинг среди неполитиков – опрос

За Гордона готовы проголосовать 27,2% украинцев, которые намерены голосовать на выборах главы государства и определились с выбором.

На втором месте журналист Виталий Портников – 19,7%. В тройке лидеров также журналистка Наталья Мосейчук – 11,9%.

Также респонденты готовы проголосовать за врача-педиатра Евгения Комаровского (9,9%), журналиста Дмитрия Спивака (7,7%), путешественника и журналиста Дмитрия Комарова (6,9%), певца Олега Винника (4,2%), боксера Василия Ломаченко (4%), писателя Леся Подервянского (3,8%) и других.

Как отмечают социологи, 22,9% граждан затруднились с ответом, а 40,3% опрошенных отказались бы участвовать в выборах.

Опрос проводился 17–22 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2018 респондентов методом интервью "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за нынешнего главу государства Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента пятого президента Украины Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.