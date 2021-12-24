"У нас сейчас лучший президент за все время". Ермак заявил об отсутствии у него президентских амбиций

Журналист издания спросила в Ермака, есть ли у него президентские амбиции.
"Нет. Я считаю, что у нас сейчас лучший президент за все время. Я всегда повторял, что пришел с ним и уйду с ним", – ответил глава ОПУ.
По словам Ермака, Зеленский "остался порядочным, честным человеком", но в то же время "стал жестче, потому что каждый день слышать о себе потоки грязи – это непросто".
"За короткое время ему пришлось стать специалистом во многих областях, и, поверьте, те, кто говорит, что его держат в теплой ванне, его не знают или на что-то сильно обижены. Он сам всегда принимает решения и в любом вопросе докапывается до истины", – отметил руководитель Офиса президента.
Экс-глава ОПУ Андрей Богдан не исключил, что Ермак примет участие в президентских выборах. По его словам, в ОПУ такой сценарий обговаривают, как "запасной вариант", но для этого нужны большие деньги.
Богдан рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что Ермак и Зеленский "друг друга знают лет восемь – десять". Ермак никогда не говорит Зеленскому "нет", отметил Богдан. Он добавил, что Ермак сидит в кабинете президента "целыми днями".
Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
Зеленский назначил своего помощника Ермака руководителем Офиса президента в феврале 2020 года. До Ермака эту должность с мая 2019-го занимал Богдан.
С именем Ермака связан ряд скандалов, в числе последних – "вагнергейт" и журналистское расследование о праздновании его дня рождения на госдаче в Карпатах с доставкой гостей вертолетами ГСЧС (сам Ермак в обоих случаях обвинения в свой адрес отвергал). В центре Киева прошло несколько крупных митингов с требованием отставки Ермака. Однако Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября заявил, что не собирается увольнять Ермака.
До политической карьеры Ермак занимался частной юридической практикой в сфере защиты интеллектуальной собственности и продюсировал фильмы. Он является учредителем украинской продюсерской и дистрибьюторской компании Garnet International Media Group.
Гордон в конце ноября заявил, что Украиной руководит не Зеленский, а Ермак.