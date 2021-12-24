"У нас сейчас лучший президент за все время". Ермак заявил об отсутствии у него президентских амбиций

Журналист издания спросила в Ермака, есть ли у него президентские амбиции.

"Нет. Я считаю, что у нас сейчас лучший президент за все время. Я всегда повторял, что пришел с ним и уйду с ним", – ответил глава ОПУ.

По словам Ермака, Зеленский "остался порядочным, честным человеком", но в то же время "стал жестче, потому что каждый день слышать о себе потоки грязи – это непросто".

"За короткое время ему пришлось стать специалистом во многих областях, и, поверьте, те, кто говорит, что его держат в теплой ванне, его не знают или на что-то сильно обижены. Он сам всегда принимает решения и в любом вопросе докапывается до истины", – отметил руководитель Офиса президента.

Экс-глава ОПУ Андрей Богдан не исключил, что Ермак примет участие в президентских выборах. По его словам, в ОПУ такой сценарий обговаривают, как "запасной вариант", но для этого нужны большие деньги.

Богдан рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что Ермак и Зеленский "друг друга знают лет восемь – десять". Ермак никогда не говорит Зеленскому "нет", отметил Богдан. Он добавил, что Ермак сидит в кабинете президента "целыми днями".