Шустер о Зеленском: Играет очень хорошо роль президента, но сценаристы и режиссеры очень слабые

"Они пишут сценарий. Они реально плохие режиссеры. Президент играет очень хорошо роль президента. Он играет роль президента прекрасно. Но сценаристы и режиссеры очень слабые. И это меня тоже удивляет. С другой стороны, это вам не сатира, потому что это немножко другой жанр", – сказал он.
Телеведущий уточнил, что это "совсем другой жанр" – обвинить кого-то в госперевороте.
"Можно придумать все что угодно. Власть, когда она тяготеет к авторитаризму, у нее развивается некая конспирологическая креативность... Я не могу сказать, что они достигли вершин своей креативности. Я думаю, что они еще сделают пару шагов вперед. Ничем хорошим это не закончится. Я сейчас говорю и про них, и про нас. Про всех. [...] Потому что они прекрасно знают, что они делают. Что самое страшное", – считает Шустер.
Он обратил внимание, что позже, во время выступления в Верховной Раде, Зеленский не касался темы госпереворота.
"Я хотел доказательств, хоть каких-то. Нельзя на пустом месте сказать, что готовится госпереворот…Тем более, повторюсь, продолжение этой серии, не другая серия, а продолжение этой серии было в парламенте. Таким образом, ты, глава государства, говоришь о государственном перевороте и парламенту ни слова?" – подчеркнул Шустер.
Он считает, что пресс-марафон Зеленского организовали, чтобы сообщить на нем о госперевороте.
Зеленский в ходе пресс-марафона, который транслировался в прямом эфире, говорил, что планы организовать госпереворот являются "подставой бизнесмена Рината Ахметова". "Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – заявил президент.
Ахметов обвинения Зеленского назвал "сплошной ложью". "Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – подчеркнул он.
29 ноября Служба безопасности Украины объявила об открытии уголовного производства о "подготовке отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти". Деталей о нем не сообщали.
Доказательств подготовки переворота за это время власти Украины не обнародовали, но экс-глава МВД Арсен Аваков сообщил, что после слов Зеленского за два часа акции всех украинских компаний на Лондонской бирже упали.
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Раде Евгения Кравчук считает, что госпереворот не состоялся в связи с тем, что глава государства "сыграл на опережение". Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает: заявление Зеленского, что он владеет информацией о готовящемся госперевороте, позволило предотвратить его.