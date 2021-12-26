Шустер о Зеленском: Играет очень хорошо роль президента, но сценаристы и режиссеры очень слабые

"Они пишут сценарий. Они реально плохие режиссеры. Президент играет очень хорошо роль президента. Он играет роль президента прекрасно. Но сценаристы и режиссеры очень слабые. И это меня тоже удивляет. С другой стороны, это вам не сатира, потому что это немножко другой жанр", – сказал он.

Телеведущий уточнил, что это "совсем другой жанр" – обвинить кого-то в госперевороте.

"Можно придумать все что угодно. Власть, когда она тяготеет к авторитаризму, у нее развивается некая конспирологическая креативность... Я не могу сказать, что они достигли вершин своей креативности. Я думаю, что они еще сделают пару шагов вперед. Ничем хорошим это не закончится. Я сейчас говорю и про них, и про нас. Про всех. [...] Потому что они прекрасно знают, что они делают. Что самое страшное", – считает Шустер.

Он обратил внимание, что позже, во время выступления в Верховной Раде, Зеленский не касался темы госпереворота.

"Я хотел доказательств, хоть каких-то. Нельзя на пустом месте сказать, что готовится госпереворот…Тем более, повторюсь, продолжение этой серии, не другая серия, а продолжение этой серии было в парламенте. Таким образом, ты, глава государства, говоришь о государственном перевороте и парламенту ни слова?" – подчеркнул Шустер.

Он считает, что пресс-марафон Зеленского организовали, чтобы сообщить на нем о госперевороте.