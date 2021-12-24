"Видим мощное продвижение вражеских российских нарративов против президента". Руководитель Центра противодействия дезинформации рассказал об атаках на Зеленского

Основные направления дезинформационной кампании против Украины, по словам Шаповалова, – это "общественное здоровье, в частности масштабные фейк-кампании против вакцинации в Украине, энергетика ("мы все замерзнем") и, конечно, война и все, что с ней связано, – от переговоров в трехсторонней контактной группе до использования оружия и освобождения заложников".

Россия активно продвигает написанные в Москве вражеские нарративы лично против президента Украины Владимира Зеленского, которые потом тиражируют отдельные украинские СМИ, утверждает Шаповалов.

"Эти атаки представляют собой координированные и системные распространения сообщений, которые появляются сначала на российских информационных ресурсах, а уже после этого подхватываются определенными олигархическими СМИ в Украине. Наибольшее распространение получили нарративы о "заговоре" Байдена и Путина" и о "продаже" Украины РФ. Такие сообщения преследуют цель дискредитации президента Украины и формирования имиджа Украины как зависимого государства, что в результате позволяет оппонентам президента усилить свои позиции среди населения", – рассказал Шаповалов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации отмечает, что за последний год российская пропаганда, в частности телевизионная, маргинализировалась и переехала в интернет.