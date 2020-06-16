Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

"Подавляющее большинство граждан придерживается проукраинских ценностей". Потураев считает, что аудитория прокремлевских СМИ в Украине достигла предела

Аудитория украинских пророссийских СМИ больше не демонстрирует тенденций к росту, считает замглавы фракции "Слуги народа" Никита Потураев.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Потураев считает, что "ситуация на информационном фронте стабилизировалась"
Потураев считает, что "ситуация на информационном фронте стабилизировалась"
Фото: censor.net.ua

Замглавы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Никита Потураев считает, что аудитория прокремлевских СМИ в Украине достигла предела. Такое мнение он высказал в интервью "Фактам".

"Влияние СМИ, транслирующих [в Украине] кремлевскую повестку, достигло своего предела, как мне представляется. Да, есть аудитория, которая подвержена этому влиянию, но она не растет, даже когда пророссийские силы аккумулировали определенное количество медиа-ресурсов в своих руках. Их аудитория не демонстрирует тенденций к росту. Социология показывает, что подавляющее большинство сограждан придерживается проукраинских ценностей", – заявил Потураев.

Нардеп считает, что "ситуация на информационном фронте стабилизировалась".

По его мнению, из-за проводимой Кремлем внешней политики россияне "сами себе стреляют в ногу".

"Можно сколь угодно долго окучивать пророссийскую общественность и политиков в той же Чехии, например, а потом случается громкий – не только на всю Чехию, но и на всю Европу – шпионский скандал, и все их усилия оказываются нивелированы. Точно так же развивается ситуация с расследованием катастрофы МН17, за которую ответственна Россия. Какие бы усилия они ни прикладывали, в любом случае мировая общественность увидит доказательства прямой причастности Кремля к этому жуткому преступлению", – подчеркнул Потураев.

26 апреля 2020 года издание Respekt опубликовало расследование, в котором утверждалось, что в Прагу прибыл сотрудник одной из российских спецслужб с дипломатическим паспортом, у которого с собой мог быть яд рицин для отравления ряда чешских чиновников, в том числе мэра чешской столицы Зденека Гржиба и главы администрации района Прага-6 Ондржея Коларжа.

Коларж был одним из инициаторов демонтажа в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу, а Гржиб – переименования площади перед посольством России в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. После прибытия киллера, по данным Respekt, Коларжа и Гржиба взяли под охрану. Впоследствии выяснилось, что анонимную жалобу о якобы причастности российского дипломата к подготовке покушения подал его коллега. Обоих дипломатов объявили персонами нон грата.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает. Весной 2020 года в Нидерландах стартовал судебный процесс по делу о крушении рейса MH17.

Теги: Россия, СМИ, Украина, российская пропаганда, Никита Потураев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS