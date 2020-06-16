"Подавляющее большинство граждан придерживается проукраинских ценностей". Потураев считает, что аудитория прокремлевских СМИ в Украине достигла предела

Аудитория украинских пророссийских СМИ больше не демонстрирует тенденций к росту, считает замглавы фракции "Слуги народа" Никита Потураев.

Замглавы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Никита Потураев считает, что аудитория прокремлевских СМИ в Украине достигла предела. Такое мнение он высказал в интервью "Фактам".

"Влияние СМИ, транслирующих [в Украине] кремлевскую повестку, достигло своего предела, как мне представляется. Да, есть аудитория, которая подвержена этому влиянию, но она не растет, даже когда пророссийские силы аккумулировали определенное количество медиа-ресурсов в своих руках. Их аудитория не демонстрирует тенденций к росту. Социология показывает, что подавляющее большинство сограждан придерживается проукраинских ценностей", – заявил Потураев.

Нардеп считает, что "ситуация на информационном фронте стабилизировалась".

По его мнению, из-за проводимой Кремлем внешней политики россияне "сами себе стреляют в ногу".

"Можно сколь угодно долго окучивать пророссийскую общественность и политиков в той же Чехии, например, а потом случается громкий – не только на всю Чехию, но и на всю Европу – шпионский скандал, и все их усилия оказываются нивелированы. Точно так же развивается ситуация с расследованием катастрофы МН17, за которую ответственна Россия. Какие бы усилия они ни прикладывали, в любом случае мировая общественность увидит доказательства прямой причастности Кремля к этому жуткому преступлению", – подчеркнул Потураев.

26 апреля 2020 года издание Respekt опубликовало расследование, в котором утверждалось, что в Прагу прибыл сотрудник одной из российских спецслужб с дипломатическим паспортом, у которого с собой мог быть яд рицин для отравления ряда чешских чиновников, в том числе мэра чешской столицы Зденека Гржиба и главы администрации района Прага-6 Ондржея Коларжа.

Коларж был одним из инициаторов демонтажа в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу, а Гржиб – переименования площади перед посольством России в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. После прибытия киллера, по данным Respekt, Коларжа и Гржиба взяли под охрану. Впоследствии выяснилось, что анонимную жалобу о якобы причастности российского дипломата к подготовке покушения подал его коллега. Обоих дипломатов объявили персонами нон грата.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает. Весной 2020 года в Нидерландах стартовал судебный процесс по делу о крушении рейса MH17.