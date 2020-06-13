В Чехии закрыли дело об угрозе региональным политикам, связанное с российскими дипломатами

В службе безопасности и информации Чехии рассказали, что дело об угрозе чешским региональным политикам возникло после истории "о враждебности и зависти" между двумя российскими дипломатами в Праге.

Служба безопасности и информации (BIS) Чехии закрыла дело об угрозе чешским региональным политикам, которое было связано с российскими дипломатами в Праге. Об этом ведомство проинформировало 12 июня на своем сайте.

В BIS отметили, что дело закрыли "несколько дней назад".

"Это простая и грустная история о враждебности и зависти между двумя сотрудниками российского посольства в Праге, когда один из них решил прибегнуть к анонимному электронному письму, отправленному в BIS в попытке нанести серьезный вред своему коллеге", – объяснили в службе.

В сообщении говорится, что на основании собранной информации премьер-министр Чехии и министр иностранных дел страны решили выслать двух сотрудников российского посольства в Праге.

"Еще до принятия этого решения российской стороне была предоставлена... весьма справедливая возможность спокойно покинуть Чешскую Республику так называемым тихим путем. Россияне этим не воспользовались и даже не пытались успокоить ситуацию, а совсем наоборот. Таким образом, оба лица были признаны персонами нон грата и покинули Чешскую Республику 7 июня", – подчеркнули в BIS.

О решении правительства Чехии выслать из страны двух российских дипломатов стало известно 5 июня. На этот шаг чешские власти пошли после обнародования информации о прибытии в страну российского дипломата, который якобы планировал отравить ряд чешских политиков.

26 апреля 2020 года издание Respekt опубликовало расследование, в котором утверждалось, что в Прагу прибыл сотрудник одной из российских спецслужб с дипломатическим паспортом, у которого с собой мог быть яд рицин для отравления ряда чешских чиновников, в том числе мэра чешской столицы Зденека Гржиба и главы администрации района Прага-6 Ондржея Коларжа.

Коларж был одним из инициаторов демонтажа в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу, а Гржиб – переименования площади перед посольством России в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. После прибытия киллера, по данным Respekt, Коларжа и Гржиба взяли под охрану.

После выхода статьи российское министерство иностранных дел направило Чехии ноту протеста. "Посольство России в Чехии категорически отвергает подобные вопиющие и лживые инсинуации. Содержащиеся в публикации домыслы не имеют под собой абсолютно никакого основания", – сказано в заявлении.

28 апреля пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова сказала журналистам, что российская нота является "неуместной попыткой нарушить свободу прессы", сообщило агентство České noviny. Она рассказала, что министерство направило свою ноту в российское посольство, в которой указало, что Чехия не будет вмешиваться в работу журналистов, и напомнила о Договоре о дружественных отношениях между Чехией и Россией, в котором обе стороны обязались не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

Решение о высылке российских дипломатов в МИД РФ назвали "хамским поступком" и связали происходящее с членством Чехии в НАТО.