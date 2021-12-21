Фурса о статье в Financial Times: Западные политики уверены, что атака на Ахметова вредит Украине

Сергей Фурса: Это Financial Times. Так думают на Западе. И не верят в чистые помыслы Фото: Sergey Fursa / Facebook

"Только сегодня (19 декабря. – "ГОРДОН") в Financial Times вышла статья, что в то время, когда у ворот Украины стоит враг, внутри страны начинают странную войну с олигархами, – которая больше напоминает разборки между самими олигархами, – ослабляя этим страну. Нарратив статьи простой – атака на Ахметова вредит Украине", – отметил Фурса.

Атака на Ахметова – это не борьба с олигархами как классом, уверен эксперт.

"И это не стенограмма секретных посиделок [журналиста Дмитрия] Гордона с [экс-главой Офиса президента Андреем] Богданом и доктором [Евгением] Комаровским. Это Financial Times. Так думают на Западе. И не верят в чистые помыслы", – добавил Фурса.