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Фурса о статье в Financial Times: Западные политики уверены, что атака на Ахметова вредит Украине

Сергей Фурса: Это Financial Times. Так думают на Западе. И не верят в чистые помыслы
Сергей Фурса: Это Financial Times. Так думают на Западе. И не верят в чистые помыслы
Фото: Sergey Fursa / Facebook

Западные страны считают, что атака на бизнесмена Рината Ахметова вредит интересам Украины. Об этом заявил в Facebook инвестаналитик Сергей Фурса, комментируя выход статьи о ситуации в Украине в издании Financial Times.

"Только сегодня (19 декабря. – "ГОРДОН") в Financial Times вышла статья, что в то время, когда у ворот Украины стоит враг, внутри страны начинают странную войну с олигархами, – которая больше напоминает разборки между самими олигархами, – ослабляя этим страну. Нарратив статьи простой – атака на Ахметова вредит Украине", – отметил Фурса.

Атака на Ахметова – это не борьба с олигархами как классом, уверен эксперт.

"И это не стенограмма секретных посиделок [журналиста Дмитрия] Гордона с [экс-главой Офиса президента Андреем] Богданом и доктором [Евгением] Комаровским. Это Financial Times. Так думают на Западе. И не верят в чистые помыслы", – добавил Фурса.

https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/5405176092842094

Контекст:

19 декабря Financial Times выпустила статью, посвященную событиям в Украине. В статье со ссылкой на западных дипломатов и экспертов критикуется закон об олигархах, который расценивается как инструмент преследования нелояльных к президенту бизнесменов.

Теги: Ринат Ахметов, Financial Times, олигархи, дипломаты, Сергей Фурса
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