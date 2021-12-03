Фурса: Если цены на руду будут падать, то и поступления будут снижаться

"Если руда будет падать, если цены на мировом рынке будут падать, то и поступления будут снижаться. Это динамика мировых рынков. Есть сто и одна причина, почему цены так движутся. В первую очередь все упирается в Китай. Но вообще-то есть куча факторов, которые влияют и в одну, и в другую сторону", – сказал эксперт, комментируя принятый Верховной Радой закон об увеличении рентных платежей для металлургической отрасли.
Журналисты отметили, что также падают цены и на готовую металлопродукцию, и это тоже важная статья украинского экспорта.
"К тому же пока непонятно, как будет разворачиваться ситуация с коронавирусной пандемией – но в случае введения новых ограничений спрос и цены на руду и готовую продукцию могут упасть еще ниже, резюмируют эксперты. Поэтому на приток валюты из отрасли в ближайшие полгода советуют не рассчитывать", – сказано в материале.
Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.
Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.
1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.
Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые "касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса". По его словам, ресурсы законопроекта №5600 отображены в проекте госбюджета на 2022 год.
Подъем цен на железную руду выше $200 за тонну, который наблюдали еще в мае – июле, был с одной стороны спекулятивным, а с другой – вызван перебоями у главных поставщиков железной руды при сохранении объемов производства в Китае, рассказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков. Он прогнозирует, что цены на железную руду в мире будут падать.