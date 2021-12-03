Фурса: Если цены на руду будут падать, то и поступления будут снижаться

Сергей Фурса: Есть сто и одна причина, почему цены так движутся. В первую очередь все упирается в Китай Скриншот: UKRLIFE.TV / YouTube

"Если руда будет падать, если цены на мировом рынке будут падать, то и поступления будут снижаться. Это динамика мировых рынков. Есть сто и одна причина, почему цены так движутся. В первую очередь все упирается в Китай. Но вообще-то есть куча факторов, которые влияют и в одну, и в другую сторону", – сказал эксперт, комментируя принятый Верховной Радой закон об увеличении рентных платежей для металлургической отрасли.

Журналисты отметили, что также падают цены и на готовую металлопродукцию, и это тоже важная статья украинского экспорта.

"К тому же пока непонятно, как будет разворачиваться ситуация с коронавирусной пандемией – но в случае введения новых ограничений спрос и цены на руду и готовую продукцию могут упасть еще ниже, резюмируют эксперты. Поэтому на приток валюты из отрасли в ближайшие полгода советуют не рассчитывать", – сказано в материале.