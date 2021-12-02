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Цены на металл на мировых рынках продолжат падение – "Укрпромвнешэкспертиза"

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Пока металлургические компании занимают выжидательную позицию, отметил аналитик "Укрпромвнешэкспертизы"
Пока металлургические компании занимают выжидательную позицию, отметил аналитик "Укрпромвнешэкспертизы"
Фото: depositphotos.com

В ближайшие несколько месяцев цены на металл на мировых рынках продолжат падение, один из факторов, который влияет на это – ситуация в металлургической отрасли Китая, где введенные властями ограничения на выплавку стали не привели к росту спроса на импорт, сообщил в комментарии бизнес-порталу UAprom аналитик "Укрпромвнешэкспертизы" Олег Гнитецкий.

Он отметил, что "обещания поддержки кредитной политики недостаточны", и в итоге после продолжительного растущего тренда сейчас цены на металл падают. Также слабый спрос на металл связан с проблемами поставок полупроводников для автомобильной промышленности и сезонным снижением потребления металла. В итоге многие заводы снижают производство и одновременно они испытывают давление со стороны высоких цен на сырье и энергоносители, сообщил Гнитецкий.

Мирового спроса на сталь не хватает, чтобы покрыть высокую себестоимость металлопродукции, подчеркнул он.

"Потому все стараются просто не работать в убыток, немножко сокращать производство, догонять спрос", – объяснил эксперт.

Гнитецкий добавил, что на ситуацию оказывают влияние риски новой волны коронавирусной инфекции и вероятность очередного усиления карантинных мер. Среди тех обстоятельств, которые могут повлиять на отрасль металлургии, он назвал ограничения на заход в порты и введение карантинов на предприятия. Пока компании занимают выжидательную позицию, отметил аналитик "Укрпромвнешэкспертизы".

Контекст:

В августе Bloomberg писал, что спрос на сталь в Китае будет уменьшаться, так, как кроме прочего, Пекин стремится сдержать рост объемов жилищного строительства.

"Мировой рынок стали охлаждается, и мы по-прежнему придерживаемся мнения о том, что цены будут снижаться до конца 2021 года и в 2022 году, поскольку спрос на сталь в Китае со стороны строительной отрасли ослабляется", – заявили эксперты Fitch Solutions.

Теги: Китай, промышленность, бизнес, цены, металлургия, сталь, рынок
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