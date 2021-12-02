Цены на металл на мировых рынках продолжат падение – "Укрпромвнешэкспертиза"

Он отметил, что "обещания поддержки кредитной политики недостаточны", и в итоге после продолжительного растущего тренда сейчас цены на металл падают. Также слабый спрос на металл связан с проблемами поставок полупроводников для автомобильной промышленности и сезонным снижением потребления металла. В итоге многие заводы снижают производство и одновременно они испытывают давление со стороны высоких цен на сырье и энергоносители, сообщил Гнитецкий.

Мирового спроса на сталь не хватает, чтобы покрыть высокую себестоимость металлопродукции, подчеркнул он.

"Потому все стараются просто не работать в убыток, немножко сокращать производство, догонять спрос", – объяснил эксперт.

Гнитецкий добавил, что на ситуацию оказывают влияние риски новой волны коронавирусной инфекции и вероятность очередного усиления карантинных мер. Среди тех обстоятельств, которые могут повлиять на отрасль металлургии, он назвал ограничения на заход в порты и введение карантинов на предприятия. Пока компании занимают выжидательную позицию, отметил аналитик "Укрпромвнешэкспертизы".