В среднесрочном прогнозе на полтора-два года цены на железную руду будут снижаться – "Укрметаллургпром"

Александр Каленков: Украинское государство вымывает деньги из реального сектора, то бизнес останется недофинансированным и это приведет к снижению нашей конкурентоспособности Фото: ukrmetprom.org

"Сейчас рынки охлаждаются, спекулятивный спрос уменьшился, и цены уже упали. В среднесрочном прогнозе на полтора-два года вперед цены будут снижаться, – сказал эксперт. – Спрос на металлопродукцию уменьшается, кроме того, происходит сдвиг в сторону электрометаллургического производства и главное – увеличиваются мощности по производству сырья. Основные игроки – Австралия, Бразилия, Южная Африка – наращивают объемы производства, инвестируют в новые карьеры, а поскольку предложение растет быстрее, чем спрос, то это приводит к тому, что цены падают. А так как у глобальных игроков запас по себестоимости довольно большой, то вполне возможно, что цены будут еще проседать вниз".

Глава "Укрметаллургпрома" подчеркнул, что за последние 15 лет доля рынка у основных поставщиков выросла с 65% до 75%.

"Такая концентрация глобальных игроков приводит к тому, что с рынка уходят менее эффективные производители. Учитывая особенности залегания и содержания железа в украинских рудах (до 30% по сравнению с более чем 60% в Австралии и Бразилии) мы можем подойти к тому, что оставаться в конкурентной борьбе будет все сложнее. Поэтому здесь идет счет на каждый доллар в себестоимости", – отметил Каленков.

Принятый парламентом законопроект №5600 в этих обстоятельствах негативно повлияет на отрасль, при том, что многие страны привязывают размер ренты к индексу цен, заявил он.

"Но другое дело, что во всех странах существует привязка к локальному производителю, то есть корректировка на стоимость логистики. И когда данное предложение рассматривали в комитете, идея была поддержана. Но потом по взмаху руки Арахамии по совершенно непонятным причинам это все отбили прямо в сессионном зале", – сказал Каленков.

По его словам, в большинстве стран принята "плоская" ставка на уровне 3,5%, а в Украине она прогрессирующая до 10%. В то же время рост ренты сокращает возможность бизнеса инвестировать в развитие производства, подчеркнул он.

"А сегодня по всему миру в горнорудном и металлургическом бизнесе идет гонка инвестиций – предприятия должны инвестировать сейчас, чтобы пережить существенное охлаждение рынков и падение цен. А поскольку украинское государство вымывает деньги из реального сектора, то бизнес останется недофинансированным, и это приведет к снижению нашей конкурентоспособности", – заявил руководитель объединения.