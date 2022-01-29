Егорова распространила фейк с Притулой "под наркотой", телеведущий отреагировал

"Сергей Притула под наркотой в парламенте независимой от здравого смысла Украины. [...] Эти черти принимают законы", – подписала она ролик.

28 января в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" его попросили ответить на обвинения Егоровой.

"Ничего [не могу ответить ей]. Там уже только надежды на Господа Бога. Возможно, он поможет как-то этой женщине пережить тяжелые времена. Наверное, она в них, потому что на здоровую голову подобное не говорится", – сказал Притула.

Контекст:

Это видео сам Притула, который баллотировался в Верховную Раду в 2019 году, но ни разу не был нардепом, публиковал в Facebook еще в 2018 году. Ведущий рассказывал, что пародировал экс-нардепа от Оппозиционного блока Дмитрия Добкина – 1 ноября 2016 года появилось видео, где Добкин зашел за колонну в зале парламента и, как говорил экс-нардеп Семен Семенченко, вел себя "абсолютно неадекватно".

В конце января 2022 года в соцсетях пародию, которую сделал Притула, использовали для создания фейка. Как отмечает проект Stopfake, видео начали распространять как реальное, а не постановочное, с подписью, что телеведущий в "странном состоянии заблудился в стенах Верховной Рады Украины".

Егорова в настоящее время проживает в Турции. 26 января она призналась, что поддерживает президента РФ Владимира Путина.