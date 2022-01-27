Бульвар Шоубиз
 
27 января, 2022
 
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"Что хуже – не иметь детей или дожить, что твои от тебя отрекаются". Навроцкая показала личную переписку с поддерживающей Путина Егоровой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Навроцкая: Снежа, ты еб...нулась?
Навроцкая: Снежа, ты еб...нулась?
Фото: Olga Navrotska / Facebook. Фото: Snezhana Egorova / Facebook

Украинская писательница, а в прошлом дизайнер Ольга Навроцкая нецензурно отреагировала на заявление проживающей в Турции украинской ведущей Снежаны Егоровой о поддержке Владимира Путина, президента страны-агрессора РФ. Свой комментарий она 26 января разместила под соответствующим постом на странице Егоровой.

"Снежа, ты еб...нулась?" – написала Навроцкая.

27 января на своей странице в Facebook она сообщила, что больше не намерена "всем мудакам посылать лучики добра".

"Я вчера нормально так поматерилась в соцсетях. Сначала у Собчак, потом под горячую руку попалась Егорова. Понятно, это мало что поменяет, но зато от души. Сейчас вообще время такое, что без мата никуда. Толерантность и всякое такое у меня иссякли. Я не буду делать вид, что я выше этого, и отправлять всем мудакам "лучики добра", – написала она.

https://www.facebook.com/olga.navrotska/posts/10209096872615122

Спустя некоторое время Навроцкая разместила скриншоты личной переписки с Егоровой.

"История имеет продолжение", – написала она.

"Ты же милашка, Олечка. В любой стране найдешь себе применение. Твори миры среди войны. Это же так романтично. Когда чужие дети сидят в подвалах. Откуда же тебе знать. У тебя же нет детей. Только свино-кролики и милые любовники. Я могу предположить, что у тебя есть ответ. Но, думаю, бог не дал. Как и ума. Только красота пустая и бесполезная", – написала Навроцкой Егорова.

Писательница в ответ назвала ведущую "мегадурой" и послала "на х..й".

"Как странно, спекулируя чужими детьми, успеть публично потерять своих… И что хуже – не иметь детей или дожить до того, что твои от тебя отрекаются", – прокомментировала публикацию украинская ведущая Василиса Фролова.

https://www.facebook.com/olga.navrotska/posts/10209097145941955

Контекст:

26 января 2022 года Егорова, которая в настоящее время проживает в Турции, призналась, что поддерживает Владимира Путина, президента страны-агрессора РФ. Ее старшая дочь, украинская ведущая Анастасия Ровинская, реагируя на заявление матери, призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится более 120 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе 2022 года состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, а представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

В середине января американские СМИ, в частности CNN, сообщили, что Россия может вторгнуться в Украину в январе – феврале. Она якобы может устроить провокацию, которая станет поводом для нападения. 14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что у американской стороны есть информация, что РФ готовится к диверсии на Донбассе: она хочет обвинить Украину в провокации, чтобы оправдать свое вторжение. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

Президент Украины Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать.

На фоне новостей о возможном вторжении России четыре страны – США, Великобритания, Австралия и Германия – заявили о намерении эвакуировать из Украины членов семей дипломатов и часть сотрудников дипломатических учреждений. В МИД Украины назвали этот шаг преждевременным.

Теги: Владимир Путин, вторжение, скандал, Снежана Егорова, Василиса Фролова, Ольга Навроцкая
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