"Что хуже – не иметь детей или дожить, что твои от тебя отрекаются". Навроцкая показала личную переписку с поддерживающей Путина Егоровой

"Снежа, ты еб...нулась?" – написала Навроцкая.

27 января на своей странице в Facebook она сообщила, что больше не намерена "всем мудакам посылать лучики добра".

"Я вчера нормально так поматерилась в соцсетях. Сначала у Собчак, потом под горячую руку попалась Егорова. Понятно, это мало что поменяет, но зато от души. Сейчас вообще время такое, что без мата никуда. Толерантность и всякое такое у меня иссякли. Я не буду делать вид, что я выше этого, и отправлять всем мудакам "лучики добра", – написала она.

Спустя некоторое время Навроцкая разместила скриншоты личной переписки с Егоровой.

"История имеет продолжение", – написала она.

"Ты же милашка, Олечка. В любой стране найдешь себе применение. Твори миры среди войны. Это же так романтично. Когда чужие дети сидят в подвалах. Откуда же тебе знать. У тебя же нет детей. Только свино-кролики и милые любовники. Я могу предположить, что у тебя есть ответ. Но, думаю, бог не дал. Как и ума. Только красота пустая и бесполезная", – написала Навроцкой Егорова.

Писательница в ответ назвала ведущую "мегадурой" и послала "на х..й".

"Как странно, спекулируя чужими детьми, успеть публично потерять своих… И что хуже – не иметь детей или дожить до того, что твои от тебя отрекаются", – прокомментировала публикацию украинская ведущая Василиса Фролова.