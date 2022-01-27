"Глупейший поступок. Ватные", "Надеюсь, останетесь без американских виз". Собчак и Богомолов сделали антинатовское граффити. Видео

Во время съемки муж Собчак на камеру разрисовал последнюю букву в последнем слове.

"Вдали от родины Боголюбов пристально следит за международной повесткой, а я задаюсь вопросом: "Граффити – это вандализм или искусство?" – подписала ролик Собчак.

Она отметила, что видео было снято во время их отдыха в Аргентине.

"Братский", бл...дь, народ. Отъ...битесь уже от нас и всего мира", – отреагировала на публикацию украинская писательница Ольга Навроцкая.

"Какой ужас. Не ожидала. Больше никаких YouTube от этой личности", – написала жена украинского шоумена Дяди Жоры, диетолог Наталья Мичковская.

"Круто будет, если вам въезд запретят во все страны НАТО", – прокомментировали ролик подписчики.

"Особенно в свете нашей ситуации в Украине – глупейший поступок. Не думала, что вы такие ватные", – заявила украинский бизнес-редактор Ксеня Маркевич.

"Идиотская провокация. Надеюсь, вы останетесь без американских виз! Глупо и несмешно", – отреагировали фолловеры.