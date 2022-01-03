  "Я тебе в рожу плюну". Требовавшая от Собчак "пососаться" с Ургантом блогер Блиновская угрожала ей во время интервью

Разговор с Блиновской Собчак записывала во время сплава по реке в Алтайском крае. Конфликт между ними возник в самом начале, когда Собчак попросила назвать имя психолога, у которой блогер якобы проходила психологический тренинг.
"Я не уверена в том, что хочу этого человека рекламировать, мне не нужно. Я хочу сама пользоваться ее услугами, она работает с очень маленькими группами", – заявила Блиновская.
Собчак в ответ упрекнула собеседницу, что она скрывает имя эксперта.
"Я тебе сейчас, вот честно, я тебе сейчас в рожу плюну. Или скину за борт, потому что ты обесцениваешь мой продукт", – возмутилась Блиновская.
Этот фрагмент разговора в том числе опубликован в Telegram-канале "НеМалахов".
"Почему ты, занимаясь таким одухотворяющим людей делом, так эмоционально на все реагируешь?" – ответила Собчак, предложив Блиновской помириться.
В августе 2021 года Собчак вместе с российским ведущим Иваном Ургантом вела корпоратив по случаю дня рождения Блиновской. В разгар праздника Блиновская потребовала, чтобы Ургант и Собчак "пососались". Этот момент кто-то из гостей записал на видео и выложил в сеть.
"Пососитесь, я же вам хорошо заплатила, ну сымитируйте хотя бы, мать вашу", – прокричала Собчак и Урганту Блиновская, а они в ответ попытались отшутиться.
Спустя почти четыре месяца Ургант заявил, что не обижается на заказчицу.
За две недели до выхода интервью с Блиновской Собчак выпустила спецвыпуск под названием "Как инфоцыгане продают воздух: разбираем схемы продаж и их курсы", в котором в том числе раскритиковала "Марафон желаний" Блиновской".