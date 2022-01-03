  "Я тебе в рожу плюну". Требовавшая от Собчак "пососаться" с Ургантом блогер Блиновская угрожала ей во время интервью

Собчак в августе была ведущей на празднике у Блиновской Фото: xenia_sobchak / Instagram

Разговор с Блиновской Собчак записывала во время сплава по реке в Алтайском крае. Конфликт между ними возник в самом начале, когда Собчак попросила назвать имя психолога, у которой блогер якобы проходила психологический тренинг.

"Я не уверена в том, что хочу этого человека рекламировать, мне не нужно. Я хочу сама пользоваться ее услугами, она работает с очень маленькими группами", – заявила Блиновская.

Собчак в ответ упрекнула собеседницу, что она скрывает имя эксперта.

"Я тебе сейчас, вот честно, я тебе сейчас в рожу плюну. Или скину за борт, потому что ты обесцениваешь мой продукт", – возмутилась Блиновская.

Этот фрагмент разговора в том числе опубликован в Telegram-канале "НеМалахов".

"Почему ты, занимаясь таким одухотворяющим людей делом, так эмоционально на все реагируешь?" – ответила Собчак, предложив Блиновской помириться.

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Видео: Осторожно: Собчак / YouTube