"Мороз показала жопу. Теперь Ксения", "Соревнуются". 40-летняя Собчак устроила с 39-летней экс-женой своего мужа "битву голых ягодиц"

Мороз (слева) рассталась с Богомоловым в 2018 году, а Собчак вышла за него замуж в 2019-м Фото: xenia_sobchak / Instagram, d_moroz / Instagram

"Берегла эти фотки", – призналась бывшая жена 46-летнего российского режиссера Константина Богомолова, который сейчас женат на 40-летней российской журналистке Ксении Собчак.

"Даже Собчак на это не способна. 1:0 в вашу пользу", – отреагировали поклонники.

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Неизвестно, читала ли комментарии у бывшей жены своего второго мужа Собчак, но на следующий день она также разместила в Instagram фото, на котором запечатлена с верхнего ракурса с голой попой.

"Мороз показала свою жопу. Теперь Ксения. Как же не показать?" – отреагировали подписчики Собчак.

"Соревнуются", – заметили в сети.

Российское издание Kp.ru назвало публикацию откровенных фото женами Богомолова "битвой ягодиц".

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