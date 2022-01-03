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03 января, 2022
 
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"Мороз показала жопу. Теперь Ксения", "Соревнуются". 40-летняя Собчак устроила с 39-летней экс-женой своего мужа "битву голых ягодиц"

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Мороз (слева) рассталась с Богомоловым в 2018 году, а Собчак вышла за него замуж в 2019-м
Мороз (слева) рассталась с Богомоловым в 2018 году, а Собчак вышла за него замуж в 2019-м
Фото: xenia_sobchak / Instagram, d_moroz / Instagram

38-летняя российская актриса Дарья Мороз 1 января разместила в Instagram серию фото, на которых она запечатлена спиной к объективу в блузке и стрингах.

"Берегла эти фотки", – призналась бывшая жена 46-летнего российского режиссера Константина Богомолова, который сейчас женат на 40-летней российской журналистке Ксении Собчак. 

"Даже Собчак на это не способна. 1:0 в вашу пользу", – отреагировали поклонники.

Неизвестно, читала ли комментарии у бывшей жены своего второго мужа Собчак, но на следующий день она также разместила в Instagram фото, на котором запечатлена с верхнего ракурса с голой попой

"Мороз показала свою жопу. Теперь Ксения. Как же не показать?" – отреагировали подписчики Собчак. 

"Соревнуются", – заметили в сети.

Российское издание Kp.ru назвало публикацию откровенных фото женами Богомолова "битвой ягодиц".

Контекст:

Богомолов – второй муж Собчак. Они оформили отношения 13 сентября 2019 года. Общих детей у пары нет. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010). У Собчак есть сын Платон от российского актера Максима Виторгана. Мальчик родился в 2016 году.

Богомолов и Мороз расстались в 2018 году.

Теги: Ксения Собчак, Дарья Мороз, Константин Богомолов, ягодицы
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