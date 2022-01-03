"Мороз показала жопу. Теперь Ксения", "Соревнуются". 40-летняя Собчак устроила с 39-летней экс-женой своего мужа "битву голых ягодиц"

"Берегла эти фотки", – призналась бывшая жена 46-летнего российского режиссера Константина Богомолова, который сейчас женат на 40-летней российской журналистке Ксении Собчак.
"Даже Собчак на это не способна. 1:0 в вашу пользу", – отреагировали поклонники.
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Неизвестно, читала ли комментарии у бывшей жены своего второго мужа Собчак, но на следующий день она также разместила в Instagram фото, на котором запечатлена с верхнего ракурса с голой попой.
"Мороз показала свою жопу. Теперь Ксения. Как же не показать?" – отреагировали подписчики Собчак.
"Соревнуются", – заметили в сети.
Российское издание Kp.ru назвало публикацию откровенных фото женами Богомолова "битвой ягодиц".
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Богомолов – второй муж Собчак. Они оформили отношения 13 сентября 2019 года. Общих детей у пары нет. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010). У Собчак есть сын Платон от российского актера Максима Виторгана. Мальчик родился в 2016 году.
Богомолов и Мороз расстались в 2018 году.