"Как же светится счастливая женщина", "Ксюша расцвела. Красота", "Одинаковы с лица". Собчак и Богомолов вышли в свет

"Находим друг друга по цвету с Константином Богомоловым", – написала она.
Собчак отметила, что фото было сделано на премьере сериала "Вертинский" режиссера Авдотьи Смирновой.
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"Как же светится счастливая женщина", – заметила подписчица di__danilina.
"Ксюша – цветущий бутон. Как же ты расцвела. Красота", – написала pyrpyr7.
"Одинаковы с лица..." – отметила volk__ir.
Собчак и Богомолов оформили отношения 13 сентября 2019 года.
У Собчак от брака с актером Максимом Виторганом есть сын Платон (2016). У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010).