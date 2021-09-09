"Как же светится счастливая женщина", "Ксюша расцвела. Красота", "Одинаковы с лица". Собчак и Богомолов вышли в свет

Собчак замужем второй раз Фото: xenia_sobchak / Instagram

"Находим друг друга по цвету с Константином Богомоловым", – написала она.

Собчак отметила, что фото было сделано на премьере сериала "Вертинский" режиссера Авдотьи Смирновой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

"Как же светится счастливая женщина", – заметила подписчица di__danilina.

"Ксюша – цветущий бутон. Как же ты расцвела. Красота", – написала pyrpyr7.

"Одинаковы с лица..." – отметила volk__ir.