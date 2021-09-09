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09 сентября, 2021
 
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"Как же светится счастливая женщина", "Ксюша расцвела. Красота", "Одинаковы с лица". Собчак и Богомолов вышли в свет

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Собчак замужем второй раз
Собчак замужем второй раз
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак 8 сентября на своей странице в Instagram обнародовала совместное фото с мужем, режиссером Константином Богомоловым.

"Находим друг друга по цвету с Константином Богомоловым", – написала она.

Собчак отметила, что фото было сделано на премьере сериала "Вертинский" режиссера Авдотьи Смирновой.

"Как же светится счастливая женщина", – заметила подписчица di__danilina.

"Ксюша – цветущий бутон. Как же ты расцвела. Красота", – написала pyrpyr7.

"Одинаковы с лица..." – отметила volk__ir.

Контекст:

Собчак и Богомолов оформили отношения 13 сентября 2019 года.

У Собчак от брака с актером Максимом Виторганом есть сын Платон (2016). У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010).

Теги: Ксения Собчак, режиссер, телеведущая, фото, Константин Богомолов
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