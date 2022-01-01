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01 января, 2022
 
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Собчак показала, как выглядит утром 1 января без фильтров

В кадре Собчак запечатлена в постели с макияжем, который не смыла перед сном
В кадре Собчак запечатлена в постели с макияжем, который не смыла перед сном
Фото: xenia_sobchak / Instagram

40-летняя российская телеведущая Ксения Собчак 1 января в Instagram Stories разместила селфи, на котором показала, как выглядит утром в первый день наступившего года без ретуширования фото.

"Без фильтров утром 1 января тебе…" – подписала она снимок.

В кадре Собчак запечатлена лежа в постели, с макияжем, который не смыла перед сном.

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Скриншот:xenia_sobchak / Instagram

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.

Телеведущая замужем за режиссером Константином Богомоловым. Они оформили отношения 13 сентября 2019 года. Общих детей у пары пока нет. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010). У Собчак есть сын Платон от российского актера Максима Виторгана. Мальчик родился в 2016 году.

Теги: Ксения Собчак, Новый год, телеведущая, селфи, макияж, ретушь, постель
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