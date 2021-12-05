"Трусы на голове", "Чепчик зачет", "Альтернатива шапочке из фольги". Собчак рассмешила сеть головным убором

Поводом для обсуждения в соцсети стал черный ажурный головной убор Собчак Фото: xenia_sobchak / Instagram

"Спасибо за прекрасный вечер с инсталляцией Дэмиана Херста", – подписала она публикацию, которая за пару часов собрала больше 55 тыс. лайков.

"Когда не успела помыть голову", – написала dear_jeny.

"Чепчик зачет", – отметила yulija_lubkowski.

"Эти трусы на голове очень кринж", – прокомментировал evdxb.

"Отличная альтернатива шапочке из фольги", – предположила olegsupranovich.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)