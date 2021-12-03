"Тимошенко икнулось", "Тимошенко тихо курит в сторонке". Собчак показала новый образ с косой на голове

Для фото телеведущая позировала в салоне машины.

"Как вам образ? Я русская, со мной коса!" – подписала она публикацию.

Подписчики поставили под фото Собчак около 90 тыс. лайков, а в комментариях сравнили ее образ с прической лидера партии "Батьківщина", народного депутата Юлии Тимошенко, которую она носила на посту премьер-министра Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

"Вау, Тимошенко икнулось! Ух, Ксения Анатольевна, психанула красиво!" – написала певица Наташа Королева.

"Тимошенко тихо курит в сторонке", – прокомментировала dimosflash.

"Похожа на Юлию Тимошенко, только улучшенная версия", – отметила oxana_amerikanka.