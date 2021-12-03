"Тимошенко икнулось", "Тимошенко тихо курит в сторонке". Собчак показала новый образ с косой на голове

Для фото телеведущая позировала в салоне машины.
"Как вам образ? Я русская, со мной коса!" – подписала она публикацию.
Подписчики поставили под фото Собчак около 90 тыс. лайков, а в комментариях сравнили ее образ с прической лидера партии "Батьківщина", народного депутата Юлии Тимошенко, которую она носила на посту премьер-министра Украины.
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"Вау, Тимошенко икнулось! Ух, Ксения Анатольевна, психанула красиво!" – написала певица Наташа Королева.
"Тимошенко тихо курит в сторонке", – прокомментировала dimosflash.
"Похожа на Юлию Тимошенко, только улучшенная версия", – отметила oxana_amerikanka.
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.
Телеведущая замужем за режиссером Константином Богомоловым. Они оформили отношения 13 сентября 2019 года. Общих детей у пары пока нет. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010). У Собчак есть сын Платон от российского актера Максима Виторгана. Мальчик родился в 2016 году.
Юлия Тимошенко занимала должность премьер-министра Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года, став первой и единственной женщиной – премьер-министром в стране.