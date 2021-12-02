"Ну все, Ксюха попала. Теперь будут обвинять в пропаганде однополой любви". Собчак показала поцелуй с подругой

"Моя любимая и талантливая подруга! Каждый год, отмечая в декабре твой огромный успех в шикарном шоуруме, радуюсь, вспоминая как все начиналось с маленькой витрины и первых шагов. (...) Спасибо за праздник", – написала она.
На первом снимке Собчак и Расковалова продемонстрировали воздушный поцелуй. Бизнесвумен, приобняв Собчак, повернула голову к ней со сложенными в поцелуе губами. Телеведущая ответила подруге тем же.
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"Ну все, Ксюха попала. Теперь будут обвинять в пропаганде однополой любви", – отметила подписчица nm.kamni.
"Поцелуи взасос будут?" – спросила irulan23.
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.
Телеведущая замужем за режиссером Константином Богомоловым. Они оформили отношения 13 сентября 2019 года. Общих детей у пары пока нет. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010). У Собчак есть сын Платон от российского актера Максима Виторгана. Мальчик родился в 2016 году.
Подруга Собчак Расковалова замужем. У нее четверо детей.