"Ну все, Ксюха попала. Теперь будут обвинять в пропаганде однополой любви". Собчак показала поцелуй с подругой

"Моя любимая и талантливая подруга! Каждый год, отмечая в декабре твой огромный успех в шикарном шоуруме, радуюсь, вспоминая как все начиналось с маленькой витрины и первых шагов. (...) Спасибо за праздник", – написала она.

На первом снимке Собчак и Расковалова продемонстрировали воздушный поцелуй. Бизнесвумен, приобняв Собчак, повернула голову к ней со сложенными в поцелуе губами. Телеведущая ответила подруге тем же.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

"Ну все, Ксюха попала. Теперь будут обвинять в пропаганде однополой любви", – отметила подписчица nm.kamni.

"Поцелуи взасос будут?" – спросила irulan23.