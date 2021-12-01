"Поймала дзен". Хореограф Гвоздева в купальнике развела ноги перед камерой

Гвоздева позировала в черном цельном купальнике, разведя согнутые ноги перед объективом. Также она снялась стоя.
"Сегодня поймала свой дзен. Пошли с дочкой в бассейн. Пока малышка плавала, решила пойти полежать на лежачке и полюбоваться видами на горы. Вдруг вышло солнце, и все вокруг засияло. Его лучи нежно касались моего лица и тела. На мгновение я ощутила, как мой внутренний мир слился с внешней красотой природы, чистого воздуха, шумной реки и невероятной атмосферы отдыха", – рассказала она.
По словам хореографа, она уже забыла, что значит просто отдыхать, никуда не бежать, ничего не делать, просто быть в моменте и наслаждаться. Гвоздева отметила, что находится в Карпатах.
Она также включила в подборку снимки своей дочери Валерии.
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"Красотулька", – прокомментировала подписчица lyudmila080808.
Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В 2017 году она была партнершей ведущего Юрия Ткача, а в 2018-м в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным победила в проекте. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с шоуменом Владимиром Остапчуком.
Осенью 2020 года Гвоздева принимала участие в проекте на последних месяцах беременности – танцевала в паре с ведущим Дмитрием Танковичем.
11 октября 2020 года Гвоздева сообщила о рождении сына Доминика. Дочь Валерию она родила в 2015 году. Муж Гвоздевой (Иван Хомячук) – бизнесмен, занимается кейтерингом.