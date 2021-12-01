"Поймала дзен". Хореограф Гвоздева в купальнике развела ноги перед камерой

Гвоздева: На мгновение я ощутила, как мой внутренний мир слился с внешней красотой природы Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Гвоздева позировала в черном цельном купальнике, разведя согнутые ноги перед объективом. Также она снялась стоя.

"Сегодня поймала свой дзен. Пошли с дочкой в бассейн. Пока малышка плавала, решила пойти полежать на лежачке и полюбоваться видами на горы. Вдруг вышло солнце, и все вокруг засияло. Его лучи нежно касались моего лица и тела. На мгновение я ощутила, как мой внутренний мир слился с внешней красотой природы, чистого воздуха, шумной реки и невероятной атмосферы отдыха", – рассказала она.

По словам хореографа, она уже забыла, что значит просто отдыхать, никуда не бежать, ничего не делать, просто быть в моменте и наслаждаться. Гвоздева отметила, что находится в Карпатах.

Она также включила в подборку снимки своей дочери Валерии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

"Красотулька", – прокомментировала подписчица lyudmila080808.