Бульвар Шоубиз
 
01 декабря, 2021
 
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"Поймала дзен". Хореограф Гвоздева в купальнике развела ноги перед камерой

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Гвоздева: На мгновение я ощутила, как мой внутренний мир слился с внешней красотой природы
Гвоздева: На мгновение я ощутила, как мой внутренний мир слился с внешней красотой природы
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Победительница "Танцев со звездами" (2018), украинский хореограф Илона Гвоздева 30 ноября на своей странице в Instagram обнародовала снимки, сделанные на отдыхе в Карпатах.

Гвоздева позировала в черном цельном купальнике, разведя согнутые ноги перед объективом. Также она снялась стоя.

"Сегодня поймала свой дзен. Пошли с дочкой в бассейн. Пока малышка плавала, решила пойти полежать на лежачке и полюбоваться видами на горы. Вдруг вышло солнце, и все вокруг засияло. Его лучи нежно касались моего лица и тела. На мгновение я ощутила, как мой внутренний мир слился с внешней красотой природы, чистого воздуха, шумной реки и невероятной атмосферы отдыха", – рассказала она.

По словам хореографа, она уже забыла, что значит просто отдыхать, никуда не бежать, ничего не делать, просто быть в моменте и наслаждаться. Гвоздева отметила, что находится в Карпатах.

Она также включила в подборку снимки своей дочери Валерии.

"Красотулька", – прокомментировала подписчица lyudmila080808.

Контекст:

Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В 2017 году она была партнершей ведущего Юрия Ткача, а в 2018-м в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным победила в проекте. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с шоуменом Владимиром Остапчуком.

Осенью 2020 года Гвоздева принимала участие в проекте на последних месяцах беременности – танцевала в паре с ведущим Дмитрием Танковичем. 

11 октября 2020 года Гвоздева сообщила о рождении сына Доминика. Дочь Валерию она родила в 2015 году. Муж Гвоздевой (Иван Хомячук) – бизнесмен, занимается кейтерингом

Теги: Карпаты, купальник, шоу, танцы, Танцы со звездами, хореограф, Илона Гвоздева, бассейн, ноги
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