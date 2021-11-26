Бульвар Шоубиз
 
26 ноября, 2021
 
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"Балалайки и медведя не хватает". Собчак нарядила сына в национальный костюм

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Собчак: В детском садике нас попросили надеть национальный костюм
Собчак: В детском садике нас попросили надеть национальный костюм
Фото: xenia_sobchak / Instagram

40-летняя российская телеведущая Ксения Собчак 25 ноября на своей странице в Instagram обнародовала фото своего пятилетнего сына Платона.

"В детском садике нас попросили надеть национальный костюм. Получилось, по-моему, неубедительно", – написала она.

"Балалайки и медведя не хватает для антуража", – отметила подписчица mila_brut.

Контекст:

Платон – сын Собчак от российского актера Максима Виторгана. В браке с ним она жила с 2013-го по 2019 год. Платон родился 18 ноября 2016 года. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

Сейчас телеведущая замужем за режиссером Константином Богомоловым. Они оформили отношения 13 сентября 2019 года. Общих детей у пары пока нет. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010).

У Виторгана сейчас роман с грузинско-российской актрисой Нино Нинидзе.

Теги: Россия, Ксения Собчак, дети, телеведущая, Платон Виторган
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