"Настоящая женщина!" Бадоева снялась в прозрачной одежде и рассказала о своем пристрастии

Телеведущая позировала во время примерки обуви.

"О моей любви к туфлям знают все – от родных и друзей до зрителей и подписчиков. Я обожаю красивую обувь и редко могу пройти мимо нее. И каждый раз, как сумасшедшая, радуюсь, когда покупаю себе новую пару туфель. И покупаю, и покупаю", – призналась она.

"Настоящая женщина!" – прокомментировала подписчица vetta_066.

Контекст:

Бадоева вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с телеведущим Андреем Бедняковым.

В 2017 году Бадоева вела проект "ЖаннаПомоги" на телеканале "Пятница!", в котором помогала девушкам полюбить свою внешность.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других", которая выходит на российском "Первом канале".