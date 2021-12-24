"Зачем эти понты?" Собчак показала, какой персональный новогодний сюрприз она получила от Dior

"Спасибо Dior за прекрасный персональный новогодний сюрприз!" – подписала она публикацию.

"На случай, если вдруг забудешь, как тебя зовут", – прокомментировала фото holy._.shit.

"Нужно было еще фамилию и адрес", – написал пользователь s.u.bag.

"Зачем эти понты?" – поинтересовался zisnjudalasj.

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.

Телеведущая замужем за режиссером Константином Богомоловым. Они оформили отношения 13 сентября 2019 года. Общих детей у пары пока нет. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010). У Собчак есть сын Платон от российского актера Максима Виторгана. Мальчик родился в 2016 году.

Dior – французская компания, основанная в 1946 году дизайнером Кристианом Диором, а также предпринимателем Марселем Буссаком как ателье высокой моды. С 2016 года креативным директором модного дома является дизайнер Мария Грация Кьюри.