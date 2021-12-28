Ургант впервые высказался о хамском поведении блогера Блиновской, которая требовала от него с Собчак "пососаться"

Тогда Блиновская в разгар праздника потребовала, чтобы Ургант и Собчак "пососались". Этот момент кто-то из гостей записал на видео и выложил в сеть.

"Пососитесь, я же вам хорошо заплатила, ну сымитируйте хотя бы, мать вашу", – прокричала Собчак и Урганту Блиновская, а они в ответ попытались отшутиться.

Спустя почти четыре месяца журналисты российского издания попросили ведущего прокомментировать "хамское поведение" Блиновской.

В ответ Ургант признался, что спокойно отнесся к этому инциденту и не переживал из-за случившегося. Ведущий заявил, что такие моменты для того и случаются, чтобы их потом везде обсуждали.