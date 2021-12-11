  "Вы понимаете, что у вас видно трусы?" Иван Ургант потроллил Светлану Лободу

Иван Ургант и Светлана Лобода в эфире программы "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале" Фото: vecherniy_urgant / Instagram

Лобода появилась в кадре в черном пиджаке и черной прозрачной юбке.

"Простите, я сразу на всякий случай спрошу. Вы понимаете, что у вас прозрачная юбка и видно трусы?" – поинтересовался у певицы Ургант.

"Это не трусы, это шорты очень плотного материала Chanel", – возразила 43-летнему ведущему Лобода.

"Что вы говорите? Это значит, кто-то стал шинели на шорты перешивать..." – пошутил Ургант.

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Видео: Вечерний Ургант / YouTube