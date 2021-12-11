Бульвар Шоубиз
 
11 декабря, 2021
 
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"Вы понимаете, что у вас видно трусы?" Иван Ургант потроллил Светлану Лободу

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Иван Ургант и Светлана Лобода в эфире программы "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале"
Иван Ургант и Светлана Лобода в эфире программы "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале"
Фото: vecherniy_urgant / Instagram

Российский телеведущий Иван Ургант потроллил украинскую певицу Светлану Лободу. 39-летняя артистка со своим новым синглом "Занесло" стала гостьей очередного выпуска шоу "Вечерний Ургант", которое вышло 10 декабря на российском "Первом канале".

Лобода появилась в кадре в черном пиджаке и черной прозрачной юбке.

"Простите, я сразу на всякий случай спрошу. Вы понимаете, что у вас прозрачная юбка и видно трусы?" – поинтересовался у певицы Ургант.

"Это не трусы, это шорты очень плотного материала Chanel", – возразила 43-летнему ведущему Лобода.

"Что вы говорите? Это значит, кто-то стал шинели на шорты перешивать..." – пошутил Ургант.

ВИДЕО
Видео: Вечерний Ургант / YouTube
Контекст:

Иван Ургант родился 16 апреля 1978 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), он представитель известной актерской династии, бабушка и отец Урганта – артисты. Ургант окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Прежде чем попасть на ТВ, работал официантом, барменом и ведущим ночных шоу в клубах.

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Теги: Светлана Лобода, шоу, Иван Ургант, певица, телеведущий, Chanel, трусы, шорты, ведущий
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