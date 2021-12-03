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04 декабря, 2021
 
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"А что писать? 92 года. Сами все понимаете". Иван Ургант отреагировал на смерть своей бабушки – актрисы Нины Ургант

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43-летний Иван Ургант был старшим внуком у Нины Ургант
43-летний Иван Ургант был старшим внуком у Нины Ургант
Фото: urgantcom / Instagram

Российский телеведущий Иван Ургант дал первый публичный комментарий после смерти своей бабушки – советской актрисы Нины Ургант, которая скончалась 3 декабря в возрасте 92 лет. В день ее смерти он написал в своем Instagram-аккаунте пост ее памяти.

"А что писать? Особенно и нечего. 92 года. Сами все понимаете… Почему только она меня выбрала? Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня. Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. "Ванята, приезжай", – и я на двойке-автобусе с Невского и к ней", – написал 43-летний Ургант.

Он подчеркнул, что так "крепко и глубоко", как он спал у бабушки, больше нигде у него засыпать не получалось.

"Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у нее свет. У нее – детектив, у меня – Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду… А утром мы еще на дачу поедем. И я – обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый…" – завершил свой пост Ургант.

Контекст:

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года.

С 1954 года она выступала на сцене Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а затем работала в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина.

Она стала известна благодаря роли медсестры Раи, которую сыграла в фильме режиссера Андрея Смирнова "Белорусский вокзал" (1970).

В 2014 году Ургант призналась, что страдает болезнью Паркинсона.

Актриса была трижды замужем. Российский ведущий Иван Ургант – старший внук актрисы.

Теги: Иван Ургант, Нина Ургант
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