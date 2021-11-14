"О боже, суповой набор надела на себя 60-й размер". Лобода прошлась в куртке за €4,8 тыс.

Лобода обнародовала ролик, как идет по французскому бутику в модных обновках Фото: lobodaofficial / Instagram

На 39-летней певице надето длинное черное платье с разрезом сзади, массивные золотистые украшения и черная парка с позолоченным декором. На сайте бренда указано, что такая куртка стоит €4,8 тыс.

"Люблю этот стиль и люблю Францию", – подписала ролик Лобода.

Видео набрало почти 400 тыс. просмотров и больше 400 комментариев.

"Дорого-богато", – написал в комментариях alex_sherbina.

"О боже, суповой набор надела на себя 60-й размер", – считает orkhideia945.

"Курточка, наверное, тяжелее вас", – заметила vitalina11.