  "Я их не стираю, а выбрасываю". Лобода объяснила, зачем в ее райдере обязательным пунктом значатся носки

В райдере Светланы Лободы указаны не просто носки, а носки конкретной марки, которую любит певица Фото: lobodaofficial / Instagram

"У нас в райдере мы все время требуем носки, потому что у нас большая команда парней. Ну вот как-то так повелось уже давно. Почему-то организаторы смеются из-за этого пункта, но он у нас есть", – заявила 39-летняя Лобода.

На уточняющий вопрос, пригодились ли хоть раз эти носки, певица ответила утвердительно.

"Да, вполне, я часто забираю их домой. Но они должны быть Falke, потому что я очень люблю эту фирму. Зачем столько носков? Дело в том, что я не стираю носки, я их выбрасываю, поэтому мне всегда они нужны. Поэтому я с большим удовольствием со своих мероприятий могу привезти пару лишних носков себе домой", – ответила Лобода.

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