  "Я их не стираю, а выбрасываю". Лобода объяснила, зачем в ее райдере обязательным пунктом значатся носки

"У нас в райдере мы все время требуем носки, потому что у нас большая команда парней. Ну вот как-то так повелось уже давно. Почему-то организаторы смеются из-за этого пункта, но он у нас есть", – заявила 39-летняя Лобода.
На уточняющий вопрос, пригодились ли хоть раз эти носки, певица ответила утвердительно.
"Да, вполне, я часто забираю их домой. Но они должны быть Falke, потому что я очень люблю эту фирму. Зачем столько носков? Дело в том, что я не стираю носки, я их выбрасываю, поэтому мне всегда они нужны. Поэтому я с большим удовольствием со своих мероприятий могу привезти пару лишних носков себе домой", – ответила Лобода.
Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.
Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.
Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.