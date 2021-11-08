Бульвар Шоубиз
 
08 ноября, 2021
 
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"Я их не стираю, а выбрасываю". Лобода объяснила, зачем в ее райдере обязательным пунктом значатся носки

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В райдере Светланы Лободы указаны не просто носки, а носки конкретной марки, которую любит певица
В райдере Светланы Лободы указаны не просто носки, а носки конкретной марки, которую любит певица
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda (Светлана Лобода) заявила, что во время гастролей обязательным пунктом ее бытового райдера – помимо увлажнителя воздуха и чая – являются носки определенной марки. Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой, которое вышло на YouTube-канале телеведущей 5 ноября.

"У нас в райдере мы все время требуем носки, потому что у нас большая команда парней. Ну вот как-то так повелось уже давно. Почему-то организаторы смеются из-за этого пункта, но он у нас есть", – заявила 39-летняя Лобода.

На уточняющий вопрос, пригодились ли хоть раз эти носки, певица ответила утвердительно.

"Да, вполне, я часто забираю их домой. Но они должны быть Falke, потому что я очень люблю эту фирму. Зачем столько носков? Дело в том, что я не стираю носки, я их выбрасываю, поэтому мне всегда они нужны. Поэтому я с большим удовольствием со своих мероприятий могу привезти пару лишних носков себе домой", – ответила Лобода.

ВИДЕО
Ответ Лободы об обязательных пунктах в ее райдере можно услышать начиная с восьмой минуты. Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

Теги: концерт, Светлана Лобода, Loboda, певица
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