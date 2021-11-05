  "Был конфликт с влиятельным человеком в Одессе". Loboda рассказала, почему четыре года не выступала в Украине

Светлана Лобода заявила, что срыв ее концерта в Одессе, после чего она решила не выступать в Украине, был "проплаченной акцией" Фото предоставлено пресс-службой

По словам Лободы, в 2017 году ее концерт в Одессе специально "был сорван". Певица подчеркнула, что считает случившееся "проплаченной акцией", а не выражением гражданской позиции местных активистов.

"У нас был конфликт с одним человеком в Одессе. Это был один из самых влиятельных одесских людей. Произошел инцидент один, в тот момент мы об этом не знали, мы просто были все перепуганы, потому что понимали, что большое количество детей на площадку приходит. И у нас был переаншлаг. И мы в считанные секунды принимаем решение с организаторами отменять концерт", – рассказала Лобода, отказавшись назвать имя этого "влиятельного человека".

39-летняя певица подчеркнула, что именно после этого она со своей командой приняла решение больше не давать сольных концертов в Украине.

"На протяжении всех этих лет я приезжаю и даю корпоративы, и тут все спокойно", – отметила Лобода.

Она добавила, что в августе 2021 года впервые за четыре года дала концерт в Украине и выбрала один из ночных клубов Одессы – именно ту площадку, выступление на которой сорвалось в 2017-м.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube