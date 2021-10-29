"Очень сексуальна", "Забавно, что проснулись с макияжем и укладкой". Светлана Лобода засветила грудь в постели

"И пусть ваше доброе утро начинается с Americano", – подписала снимок 39-летняя певица, намекая на свою новую песню Americano.

Фото набрало больше 80 тыс. лайков.

"Самая нежная", – прокомментировал пост gubiproduction.

"Забавно, что проснулись с макияжем и укладкой", – заметила mykristina_official.

"Очень сексуальна, огонь", – написал ianis2016.

Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.