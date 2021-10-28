"Светлана – богиня, а платье – ужас". В сети обсуждают свадебное платье Лободы

Лобода прошлась в платье невесты под "Свадебный марш" Фото: lobodaofficial / Instagram

На видео 39-летняя Лобода появляется под "Свадебный марш" немецкого композитора Феликса Мендельсона в исполнении живого оркестра.

"У моего любимого друга состоялся показ. Поздравляю тебя с успехом, так было волнительно", – подписала снимки и видео певица.

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Суммарно оба поста Лободы набрали больше 170 тыс. лайков.

"Светлана – богиня, а вот платье – ужас…" – прокомментировал vanyavaninofficial, а чуть позже добавил: "Печальный маскарад".

"Это шедеврально и величественно!" – написала galibuzovavalentina.