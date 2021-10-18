"Когда беременность к лицу", "Беспощадно красивая". Светлана Лобода показала фигуру в мини-платье. Фото

"Пытайся сохранить счастье внутри себя, думай о красоте во всем, что окружает тебя и будь счастлива..." – подписала фото 38-летняя Лобода.

Ее пост набрал больше 130 тыс. лайков и свыше 500 комментариев.

"Беспощадно красивая", – считает boyarinatv.

"Красивая, но холодная, оттого и никакая", – убежден prostoprosto1953.

"Лапти – огонь!" – написал belevtsevaliudmila3949.

"Когда беременность к лицу", – прокомментировала kristi_druzhinina.