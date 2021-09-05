Дочь Лободы будет жить с бабушкой и учиться в одной школе с детьми Пугачевой

Лобода: Ева будет жить с бабушкой, а я буду прилетать навещать их Фото: lobodaofficial / Instagram

Обучение в школе стоит 1,6 млн рублей в год ($22 тыс). Певица рассказала, что школу ей порекомендовал российский шоумен Максим Галкин, его с супругой Аллой Пугачевой дети Гарри и Лиза учатся в этой гимназии.

"Я прилетела на один день, чтобы отвезти дочь в пятый класс. Мы живем за границей. Евочка будет ходить сюда. Ева будет жить с бабушкой, а я буду прилетать навещать их", – отметила Лобода.

1 сентября Пугачева отвела своих детей во второй класс.