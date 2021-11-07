  "У меня есть батюшка, который меня чистит". Loboda рассказала, как справилась с обвинениями в сатанизме

Светлана Лобода призналась, что часто после негативных ситуаций обращается к своему духовнику за "чисткой" Фото: lobodaofficial / Instagram

В разговоре была затронута тема плагиата, когда в июне 2021 года после выступления на российской премии "Муз-ТВ" певицу обвинили в заимствовании чужих идей. Пользователи сети обратили внимание, что и костюм, и номер Лободы напоминают перформанс американской певицы Бейонсе на премии "Грэмми" 2017 года.

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Видео: LOBODA / YouTube

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Видео: Beyoncé doing tingz / YouTube

По словам Лободы, тогда на нее посыпались обвинения не только в плагиате, но и в "сатанизме".

"Когда меня обвинили в сатанизме… Там полилось та-а-акое в интернете… Я позвонила своему батюшке, говорю: "Батюшка, посмотрите номер, скажите, здесь есть что-то от бесовщины?" – рассказала певица.

Она призналась, что часто после негативных ситуаций обращается к своему духовнику за "чисткой".

"У меня есть батюшка мой, с которым я постоянно на связи, который меня чистит. Ну меня это обидело [обвинения в сатанизме], потому что я так не считаю, потому что я не вижу, что… Неужели я несу в массы что-то связанное с бесами, с демонами? У меня этого внутри нет! Я так не чувствую", – подчеркнула Лобода.

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