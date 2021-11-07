Бульвар Шоубиз
 
07 ноября, 2021
 
Новости

"У меня есть батюшка, который меня чистит". Loboda рассказала, как справилась с обвинениями в сатанизме

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Светлана Лобода призналась, что часто после негативных ситуаций обращается к своему духовнику за "чисткой"
Светлана Лобода призналась, что часто после негативных ситуаций обращается к своему духовнику за "чисткой"
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda (Светлана Лобода) заявила, что после того, как на нее посыпались обвинения в сатанизме, обратилась к священнослужителю за поддержкой. Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой, которое вышло на YouTube-канале телеведущей 5 ноября.

В разговоре была затронута тема плагиата, когда в июне 2021 года после выступления на российской премии "Муз-ТВ" певицу обвинили в заимствовании чужих идей. Пользователи сети обратили внимание, что и костюм, и номер Лободы напоминают перформанс американской певицы Бейонсе на премии "Грэмми" 2017 года.

ВИДЕО
Видео: LOBODA / YouTube
ВИДЕО
Видео: Beyoncé doing tingz / YouTube

По словам Лободы, тогда на нее посыпались обвинения не только в плагиате, но и в "сатанизме".

"Когда меня обвинили в сатанизме… Там полилось та-а-акое в интернете… Я позвонила своему батюшке, говорю: "Батюшка, посмотрите номер, скажите, здесь есть что-то от бесовщины?" – рассказала певица.

Она призналась, что часто после негативных ситуаций обращается к своему духовнику за "чисткой".

"У меня есть батюшка мой, с которым я постоянно на связи, который меня чистит. Ну меня это обидело [обвинения в сатанизме], потому что я так не считаю, потому что я не вижу, что… Неужели я несу в массы что-то связанное с бесами, с демонами? У меня этого внутри нет! Я так не чувствую", – подчеркнула Лобода.

ВИДЕО
Ответ Лободы о плагиате и о батюшке можно услышать с 1 ч 16 мин. Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

Теги: Светлана Лобода, плагиат, Бейонсе, Loboda, певица, Грэмми, священник, Маша Ефросинина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
Алеся БАЦМАН
Адвокат, знаток, влюбленный муж. Что известно о новом министре обороны Украины Резникове
Адвокат, знаток, влюбленный муж. Что известно о новом министре обороны Украины Резникове
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Горячая мамочка". Милла Йовович впечатлила сеть новым фото со старшей дочерью
"Горячая мамочка". Милла Йовович впечатлила сеть новым фото со старшей дочерью
  "У меня есть батюшка, который меня чистит". Loboda рассказала, как справилась с обвинениями в сатанизме
  "У меня есть батюшка, который меня чистит". Loboda рассказала, как справилась с обвинениями в сатанизме
"Презерватив не туда надела". Jerry Heil примерила балаклаву и показала фанатам травму руки
"Презерватив не туда надела". Jerry Heil примерила балаклаву и показала фанатам травму руки
Фронтмен "Бумбокса" Хлывнюк развелся с женой
Фронтмен "Бумбокса" Хлывнюк развелся с женой
"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска
"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска
"Фотожоп получился", "Перестаралась, мать, с фотошопом". Волочкова рассмешила сеть неудачной ретушью
"Фотожоп получился", "Перестаралась, мать, с фотошопом". Волочкова рассмешила сеть неудачной ретушью
"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье
"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье
"Что ты делаешь за завтраком, чтобы быть такой горячей?" Басистка Måneskin поделилась постельными фото без лифчика
"Что ты делаешь за завтраком, чтобы быть такой горячей?" Басистка Måneskin поделилась постельными фото без лифчика
  "Нашла себе рабыню". Светлана Лобода рассказала о фанатке, которая застегивает ей обувь и "решает все вопросы"
  "Нашла себе рабыню". Светлана Лобода рассказала о фанатке, которая застегивает ей обувь и "решает все вопросы"
"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала
"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала
"Отошла после синьки?", "Шатает немного, берегите печенку". Волочкова рассказала о переезде, потере и подарке
"Отошла после синьки?", "Шатает немного, берегите печенку". Волочкова рассказала о переезде, потере и подарке
"Вокруг одно скотство". Певицу SHADU выгнали из дома
"Вокруг одно скотство". Певицу SHADU выгнали из дома
Каменских удивила подписчиков новым цветом волос
Каменских удивила подписчиков новым цветом волос
"Самая горячая", "Богиня". Майли Сайрус снялась топлес и взбудоражила фанатов
"Самая горячая", "Богиня". Майли Сайрус снялась топлес и взбудоражила фанатов
"Бомба". Jerry Heil в экстравагантном наряде широко развела ноги на камеру
"Бомба". Jerry Heil в экстравагантном наряде широко развела ноги на камеру
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS