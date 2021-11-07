  "У меня есть батюшка, который меня чистит". Loboda рассказала, как справилась с обвинениями в сатанизме

В разговоре была затронута тема плагиата, когда в июне 2021 года после выступления на российской премии "Муз-ТВ" певицу обвинили в заимствовании чужих идей. Пользователи сети обратили внимание, что и костюм, и номер Лободы напоминают перформанс американской певицы Бейонсе на премии "Грэмми" 2017 года.
По словам Лободы, тогда на нее посыпались обвинения не только в плагиате, но и в "сатанизме".
"Когда меня обвинили в сатанизме… Там полилось та-а-акое в интернете… Я позвонила своему батюшке, говорю: "Батюшка, посмотрите номер, скажите, здесь есть что-то от бесовщины?" – рассказала певица.
Она призналась, что часто после негативных ситуаций обращается к своему духовнику за "чисткой".
"У меня есть батюшка мой, с которым я постоянно на связи, который меня чистит. Ну меня это обидело [обвинения в сатанизме], потому что я так не считаю, потому что я не вижу, что… Неужели я несу в массы что-то связанное с бесами, с демонами? У меня этого внутри нет! Я так не чувствую", – подчеркнула Лобода.
Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.
Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.
Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.