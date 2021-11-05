  Loboda назвала четыре страны, в которых у нее есть недвижимость

"У меня дома в разных странах", – заявила артистка.

"Это Россия, Украина и..." – спросила Ефросинина.

"И Европа", – добавила певица.

"Страну ты не называешь?" – уточнила Ефросинина.

"Да. И еще Дубай (ОАЭ)", – призналась певица.

"У тебя там тоже есть апартаменты, квартира?" – спросила ведущая.

Артистка ответила утвердительно, но конкретизировать не стала.

Лобода подчеркнула, что дети и ее мать живут в европейской стране.

Ответ артистки о ее недвижимости можно послушать начиная с 40-й минуты видео.

ВИДЕО

Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евангелины (2011) и Тильды (2018). Отец Евангелины – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.