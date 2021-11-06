Бульвар Шоубиз
 
06 ноября, 2021
 
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"Нашла себе рабыню". Светлана Лобода рассказала о фанатке, которая застегивает ей обувь и "решает все вопросы"

 
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"Она мне как мамочка", заявила Лобода о своей фанатке, которая теперь работает администратором певицы
"Она мне как мамочка", – заявила Лобода о своей фанатке, которая теперь работает администратором певицы
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda (Светлана Лобода), которая последние несколько лет строит карьеру в России, в интервью телеведущей Маше Ефросининой рассказала о своей фанатке Людочке, без которой сейчас не представляет свою жизнь. Интервью было обнародовано 5 ноября на YouTube-канале Ефросининой.

По словам певицы, много лет назад Людочка не пропускала ни одного ее выступления и постоянно ждала ее "с конфетами и судочками" с едой.

"Много лет назад эта девочка была моим поклонником, моим фанатом. Она приходила под все радиостанции, под все съемки с цветочками, с конфетками и меня кормила. Она говорила: "Светлана Сергеевна, вы такая худенькая, вам нужно много кушать. Пожалуйста, кушайте". Она приносила мне судочки из дома, ей мама готовила еду, она приносила, чтобы меня покормить", – рассказала Лобода.

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Лобода со своей фанаткой и администратором Людочкой. Скриншот: Маша Ефросинина / YouTube

Она добавила, что со временем взяла Людочку к себе на работу как администратора, который решает все ее бытовые вопросы на гастролях. "Она мне как мамочка", – призналась Лобода.

39-летняя певица подчеркнула, что сейчас не может обойтись без Людочки.

"Сейчас это человек, без которого я не могу жить. Потому что Людочка у меня все. Людочка – это человек, который со мной находится по левую руку и решает все мои вопросы. Она смотрит, чтобы были чистые стаканчики, она застегивает мне обувь, когда я не могу нагнуться, Ну она просто человечище, и я даже не понимаю, как я могу без Людочки сегодня жить", – подытожила Лобода.

"После рассказа про Людочку Маша сказала: "Интересно", а в голове пронеслось: "Звездец", – написала в комментариях под видео Ирина Калиниченко.

"Нашла себе рабыню", – оставила свой отзыв Nadin.

"Так она сама такой жизни хочет, жертва по призванию", – предположила Veronika Salm.

ВИДЕО
О своем администраторе Людочке певица рассказывает с 10-й минуты. Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

Теги: фанаты, Светлана Лобода, Loboda, певица, фанатка, Маша Ефросинина
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