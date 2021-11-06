  "Нашла себе рабыню". Светлана Лобода рассказала о фанатке, которая застегивает ей обувь и "решает все вопросы"

"Она мне как мамочка", – заявила Лобода о своей фанатке, которая теперь работает администратором певицы Фото: lobodaofficial / Instagram

По словам певицы, много лет назад Людочка не пропускала ни одного ее выступления и постоянно ждала ее "с конфетами и судочками" с едой.

"Много лет назад эта девочка была моим поклонником, моим фанатом. Она приходила под все радиостанции, под все съемки с цветочками, с конфетками и меня кормила. Она говорила: "Светлана Сергеевна, вы такая худенькая, вам нужно много кушать. Пожалуйста, кушайте". Она приносила мне судочки из дома, ей мама готовила еду, она приносила, чтобы меня покормить", – рассказала Лобода.

Лобода со своей фанаткой и администратором Людочкой. Скриншот: Маша Ефросинина / YouTube

Она добавила, что со временем взяла Людочку к себе на работу как администратора, который решает все ее бытовые вопросы на гастролях. "Она мне как мамочка", – призналась Лобода.

39-летняя певица подчеркнула, что сейчас не может обойтись без Людочки.

"Сейчас это человек, без которого я не могу жить. Потому что Людочка у меня все. Людочка – это человек, который со мной находится по левую руку и решает все мои вопросы. Она смотрит, чтобы были чистые стаканчики, она застегивает мне обувь, когда я не могу нагнуться, Ну она просто человечище, и я даже не понимаю, как я могу без Людочки сегодня жить", – подытожила Лобода.

"После рассказа про Людочку Маша сказала: "Интересно", а в голове пронеслось: "Звездец", – написала в комментариях под видео Ирина Калиниченко.

"Нашла себе рабыню", – оставила свой отзыв Nadin.

"Так она сама такой жизни хочет, жертва по призванию", – предположила Veronika Salm.

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