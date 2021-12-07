Бульвар Шоубиз
 
07 декабря, 2021
 
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"Вы не беременны? Проглядывается хорошо животик". Лобода показала фигуру в золотистом купальнике

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Пост Лободы набрал почти 100 тыс. лайков
Пост Лободы набрал почти 100 тыс. лайков
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda (Светлана Лобода), которая последние годы строит карьеру в России, 6 декабря обнародовала в Instagram видеофрагмент своего нового сингла "Занесло". В ролике она позирует в золотистом купальнике на съемочной площадке.

В подписи к видео 39-летняя певица призвала подписчиков делиться своими видео под ее песню и пообещала лучшие выкладывать у себя в Instagram Stories.

Пост Лободы набрал почти 100 тыс. лайков.

"Света, зима, оденься", – посоветовала в комментариях пользователь с ником swetakonfetadream.

"Ой, а что с купальником внизу?" – поинтересовалась litvinova9444.

"Лоло беременна?!" – предположила is_greenvald.

"Вы не беременны случайно снова? Проглядывается хорошо животик", – написала r0se_g1rl.

Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Певица – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

Теги: Светлана Лобода, фигура, купальник, Loboda
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