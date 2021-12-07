"Вы не беременны? Проглядывается хорошо животик". Лобода показала фигуру в золотистом купальнике

В подписи к видео 39-летняя певица призвала подписчиков делиться своими видео под ее песню и пообещала лучшие выкладывать у себя в Instagram Stories.

Пост Лободы набрал почти 100 тыс. лайков.

"Света, зима, оденься", – посоветовала в комментариях пользователь с ником swetakonfetadream.

"Ой, а что с купальником внизу?" – поинтересовалась litvinova9444.

"Лоло беременна?!" – предположила is_greenvald.

"Вы не беременны случайно снова? Проглядывается хорошо животик", – написала r0se_g1rl.