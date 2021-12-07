"Вы не беременны? Проглядывается хорошо животик". Лобода показала фигуру в золотистом купальнике

В подписи к видео 39-летняя певица призвала подписчиков делиться своими видео под ее песню и пообещала лучшие выкладывать у себя в Instagram Stories.
Пост Лободы набрал почти 100 тыс. лайков.
"Света, зима, оденься", – посоветовала в комментариях пользователь с ником swetakonfetadream.
"Ой, а что с купальником внизу?" – поинтересовалась litvinova9444.
"Лоло беременна?!" – предположила is_greenvald.
"Вы не беременны случайно снова? Проглядывается хорошо животик", – написала r0se_g1rl.
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Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.
Певица – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.
Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.