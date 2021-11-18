"Два часа сидел над телефоном и надеялся". Монатик рассказал, как торговался с Лободой из-за $100

"Парень, который был на тот момент ее администратором, сказал: "Да, мы берем за вот такую-то сумму". Она не соответствовала той, которую я назвал. Я назвал $500, Артем сказал, что за $400 заберут. Я сказал, что за $400 не отдам", – вспоминал Монатик.
После он уточнил: пожалел, что так настаивал на своей цене.
"Потом два часа сидел над телефоном и все надеялся, что все-таки перезвонят. И уже был готов отдавать за 400. Но перезвонили и сказали: "Да, заберем за 500", – рассказал Монатик.
В этой же программе Лобода назвала сумму, за которую покупает песни у неизвестных авторов.
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Monatik стал популярным после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").
Летом 2019 года Monatik представил шоу "Love It Ритм" на НСК "Олимпийский", на концерте был аншлаг. В 2020 году певец выпустил мюзикл "Ритм", в котором объединил выступления 12 артистов.