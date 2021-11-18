"Два часа сидел над телефоном и надеялся". Монатик рассказал, как торговался с Лободой из-за $100

В начале своей карьеры Монатик продал Лободе одну из своих песен – "40 градусов" Скриншот: monatik_official / Instagram

"Парень, который был на тот момент ее администратором, сказал: "Да, мы берем за вот такую-то сумму". Она не соответствовала той, которую я назвал. Я назвал $500, Артем сказал, что за $400 заберут. Я сказал, что за $400 не отдам", – вспоминал Монатик.

После он уточнил: пожалел, что так настаивал на своей цене.

"Потом два часа сидел над телефоном и все надеялся, что все-таки перезвонят. И уже был готов отдавать за 400. Но перезвонили и сказали: "Да, заберем за 500", – рассказал Монатик.

В этой же программе Лобода назвала сумму, за которую покупает песни у неизвестных авторов.

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