"Диванчик – одуванчик", "Обалдеть". Monatik показал, чем занимается дома после гастролей, но поклонников удивил его диван

Артист позирует с детьми на диване, прикрывая лица джойстиками.
"Наконец-то дома. Всем привет от юных геймеров", – подписал он фото. Накануне певец в Instagram Stories сообщил, что находится в Дубае (ОАЭ) – он выступал на дне рождения строящей карьеру в РФ украинской певицы Loboda.
"Вот это диванчик", – отреагировали фолловеры.
"Очень красивый диванчик-одуванчик", – заявили подписчики.
"Обалдеть, [какой] у вас диван", – прокомментировали фото поклонники артиста.
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Monatik обрел популярность после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").
Летом 2019 года Monatik представил шоу "Love It Ритм" на НСК "Олимпийский". В 2020 году певец выпустил мюзикл "Ритм", в котором объединил выступления 12 артистов.
В июне 2021 года состоялась премьера документального фильма о жизни артиста. 24 августа, в День Независимости, Monatik получил звание заслуженного артиста Украины.
Monatik вместе с женой Ириной воспитывает двух сыновей – Даниила (2015) и Платона (2017).
Жена певца также является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге фото супруги в ее день рождения – 10 августа 2018 года.
Ранее артист скрывал лица своих детей, впервые показав их в анфас 1 апреля 2021 года, в день своего 35-летия, в клипе на песню "Ресницы безопасности".