"Диванчик – одуванчик", "Обалдеть". Monatik показал, чем занимается дома после гастролей, но поклонников удивил его диван

Артист позирует с детьми на диване, прикрывая лица джойстиками.

"Наконец-то дома. Всем привет от юных геймеров", – подписал он фото. Накануне певец в Instagram Stories сообщил, что находится в Дубае (ОАЭ) – он выступал на дне рождения строящей карьеру в РФ украинской певицы Loboda.

"Вот это диванчик", – отреагировали фолловеры.

"Очень красивый диванчик-одуванчик", – заявили подписчики.

"Обалдеть, [какой] у вас диван", – прокомментировали фото поклонники артиста.