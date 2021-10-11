Новогодний концерт – в Майами, финальное выступление – в Нью-Йорке. Monatik отправляется на гастроли в США

Первое выступления певца состоится в новогоднюю ночь в Майами, затем запланированы сольные концерты в Атланте и Хьюстоне. Также певец выступит в Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго и Нью-Йорке, где завершит тур по США масштабным шоу на Таймс-Сквер.

"Monatik : Jomo USA Tour 2022 – это оживающие на сцене истории любимых песен из всех альбомов. Такое долгожданное событие, которое наконец-то состоится! Это магия живого выступления, которая так ярко объединяет все, что вы чувствовали, прослушивая песни и просматривая клипы. Это единение тысяч людей с открытыми сердцами в одном ритме", – говорится в релизе.