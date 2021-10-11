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11 октября, 2021
 
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Новогодний концерт – в Майами, финальное выступление – в Нью-Йорке. Monatik отправляется на гастроли в США

Monatik завершит концертный тур по американским городам на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
Monatik завершит концертный тур по американским городам на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
Фото предоставлено пресс-службой певца Monatik

Украинский певец и продюсер Monatik в 2022 году выступит с сольными концертами в семи американских городах. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба артиста.

Первое выступления певца состоится в новогоднюю ночь в Майами, затем запланированы сольные концерты в  Атланте и Хьюстоне. Также певец выступит в Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго и Нью-Йорке, где завершит тур по США масштабным шоу на Таймс-Сквер. 

"Monatik: Jomo USA Tour 2022 – это оживающие на сцене истории любимых песен из всех альбомов. Такое долгожданное событие, которое наконец-то состоится! Это магия живого выступления, которая так ярко объединяет все, что вы чувствовали, прослушивая песни и просматривая клипы. Это единение тысяч людей с открытыми сердцами в одном ритме", – говорится в релизе.

Контекст:

Monatik обрел популярность после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1"). Летом 2019 года Monatik представил шоу "Love It Ритм" на НСК "Олимпийский". В 2020 году выпустил мюзикл "Ритм", в котором объединил 12 артистов.

В июне 2021 года состоялась премьера документального фильма о жизни артиста. 24 августа в День Независимости Monatik получил звание заслуженного артиста Украины.

Теги: США, Нью-Йорк, Майами, Чикаго, Monatik, певец, Атланта
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