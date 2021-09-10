  "Такого в Украине никто не делал вообще!" Monatik презентовал клип на песню "С.О.В.А". Видео

По словам Monatik, главная идея и песни, и клипа – перестать разочаровываться в людях и стать сильнее собственных эмоций Скриншот: monatik_official / Instagram

По словам Monatik, главная идея и песни, и клипа – перестать разочаровываться в людях и стать сильнее собственных эмоций. Об этом 35-летний певец написал в своем Instagram-аккаунте.

"Со временем понимаешь, что самое большое счастье в жизни – это люди... Самое большое разочарование, как ни странно, тоже они... Могут возвысить, вдохновить любовью, словами, взглядом... И в то же время унизить, забить в угол и мигом испортить внутренний мир. […] Большая сила человека и стать сильнее всего этого – главный идейный путь песни. Она вызвана эмоциями вторыми, эмоциями разочарования. Такие песни тоже нужны, чтобы запечатлеть, запомнить и становиться сильнее", – считает Monatik.

Клип создан в формате трехмерной компьютерной анимации. Его автор – украинский иллюстратор Ells Wake. Менее чем за сутки после презентации у видео больше 237 тыс. просмотров.

"Гениальная работа! Какой титанический труд сюда вложен, идеи – восторг! Такого в Украине я не видела, чтобы кто-то вообще из артистов делал, браво!" – оставила свой комментарий под видео monajuliys.

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